Ferrari, SF90 Stradale ile ilklere imza attı

Ferrari, ilk plug-in hibrit modeli SF90 Stradale'nin örtülerini nihayet kaldırdı. 1000 bg güç ile gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari unvanını kazanan Stradale, bir V12'den değil; V8 motordan besleniyor

Ferrari’nin merakla beklenen 1000 PS gücündeki hibrit otomobili tanıtıldı. LaFerrari’yi tahtından indiren yeni Ferrari SF90 Stradale daha güçlü, daha hafif ve daha verimli motorla geldi. Scuderia Ferrari’nin 90. yılı şerefine atıfta bulunan özel isimli bu aracı yakından tanıyalım.

2020 Yeni Ferrari SF90 Stradale ile ilgili teknik verileri yazının devamına bulabileceksiniz. Fakat alt kısımda yer almayan teknik verilerle yazıya başlamak istiyorum.

SF90 Stradale, %45-55 ağırlık dağılım oranına sahip hibrit süper spor otomobil olma özelliği taşıyor. Güncel Ferrari modellerinde sıkça karşımıza çıkan 4.0 litre V8 turbo benzinli motora sahip olan bu araca üç elektrikli motor eşlik ediyor. Benzinli ünite 780 ps 800 nm tork güç sunarken 7.9 kwh batarya kapasiteli elektrikli motor ise 220 ps güç sunuyor. Toplamda ise 1000 PS‘lik güç elde ediliyor.

Litre başına 195 ps güç sunan Ferrari SF90 Stradale‘nin elektrikli ünitesi 25 kilometrelik menzil sunuyor. Ayrıca bu süper spor aracın elektrikli ünitesi 135 km/s hıza kadar saf elektrikli kullanım sunuyor. Böylece düşük yakıt tüketimine ciddi katkısı olurken üst hızlarda kullanıma da imkan tanıyor.

Vites kutusunda ise F1 tipi 8 ileri oranlı şanzıman tercih edilmiş. Performansı artırılmış debriyaj setine sahip olan vites kutusunun tepki süresi geliştirildi. Öyle ki 7 ileri oranlı 488 Pista’nın tepki süresi 300 ms iken bu araçta 200 ms’ye çekilmiş.

0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s aralığını 6.7 saniyede tamamlayan Ferrari SF90 Stradale, önde 398 mm, arkada ise 360 mm’lik karbon seramik fren diskleri sayesinde 100 kilometre hızla giderken tamamen durmayı 29.5 metrenin altında gerçekleştiriyor.

Yeni Ferrari SF90 Stradale de 20 inçlik jantlar kullanılmış. Bu jantlara önde 255-35, arkada ise 315-30 ebatlı lastikler eşlik ediyor. Yaşam alanı da oldukça sportif ve bir o kadarda sade tasarlanan aracın kontrol elemanları teknolojinin nimetlerinden faydalandırılmış. Gösterge bilgileri 16 inçlik büyük HD ekrandan sağlanıyor ve küçük temel bilgiler ise Head-Up göstergesine yansıtılıyor.

SF90 Stradale için dört farklı sürüş modu sunuluyor: eDrive, Hybrid, Performance ve Qualify.

eDrive: İçten yanmalı motorun sesini kısa bir süre kapatıp tamamen elektrikli sürüş sağlar ve bunu maksimum 25 kilometre boyunca gerçekleştirir.

Hybrid: Bu modda hem elektrikli hem benzinli motorlar görev başındadır. Her iki farklı ünitenin çalışma durumu sistem tarafından hıza göre kontrol edilir ve ayarlanır.

Performance: Sanırım açıklamama gerek yok. Bileği kuvvetli olan cesaretli sürücü, gaz pedalını döşeme ile buluşturduğu an SF90 Stradale çılgın bir kısrağa dönüşüyor.

Qualify: Bu mod ise 220 ps’lik elektrikli motor gücünü tam kapasite kullanmaya imkan tanır. Pil durumuna göre maksimum çıkış gücü sağlanır.

Tabi bütün özellikler bununla sınırlı değil.

eTC (Electronic Traction Control), ile dört tekerden çekiş sistemi elektronik kontrollü olarak sağlanıyor.

RAC-e (electronic cornering set-up regulator) özelliği sayesinde ise aracın dört tekerindeki güç dengesi elektronik olarak kontrol ediliyor ve viraj içerisindeyken aracın tork dağılımı “SF90 Stradale” modelini üst limitlerde kullanmaya fırsat tanıyor.

Sonuç olarak yeni Ferrari SF90 Stradale İtalyan ailenin yeni hibrit modeli olarak yerini aldı. LaFerrari kadar etkileyici değil. Fakat altında çok büyük otomobil teknolojisi yatıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak teknik verilere detaylıca bakalım.

2020 Yeni Ferrari SF90 Stradale Teknik Özellikleri

Motor: 4.0 litre V8 turbo benzinli 780 ps 800 nm tork + 220 ps elektrikli ünite: Toplamda 1000 ps güç

Şanzıman: 8 ileri F1 çift kavramalı

Performans: 0-100 km/s: 2.5 saniye – Maksimum hız: 340 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4710 mm / 1186 mm / 1972 mm

Bagaj Hacmi: 74 litre

Boş Ağırlık: 1570 kg