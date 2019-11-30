Ferrari Roma görücüye çıktı

Ferrari, yepyeni modellerinden birisini daha aileye ekledi ve bu sefer Roma’yı yaktı

Dünyanın en ünlü İtalyan merkezli spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni ve önden motorlu modeli Ferrari Roma'yı resmen tanıttı..

Ferrari Roma,3.9 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanarak 620 beygir gücü ve 760 Nm tork üretebiliyor..

Zirve gücüne 7500 devirde ulaşan araç, 8 ileri vitesli çift kavramalı bir şanzıman ile eşleştirilmiş.

Ferrari'nin açıkladığı verilere göre model 0-100 km/sa hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabiliyor.

200 km/sa hızına sadece 9.3 saniyede ulaşabilen araç, 320 km/sa'i aşan maksimum hızı ile dikkat çekiyor..

20 inçlik jantlara sahip olan bu araca önde 245/35 ZR20, arkada ise 285/35 ZR20 ebatlı lastikler eşlik ediyor. Bu arada aracın dizginlenmesi için önde 390 mm x 34 mm, arkada ise 360 mm x 32 mm çapındaki frenle bulunuyor.

Ferrari Roma iç mekanına baktığımızda ise İtalyan devi kokpit üç yapıya bölünmüş. Büyük dijital gösterge paneli sürücünün öğrenmek istediği her bilgiyi sunarken orta alanda dikey konumlandırılmış multimedya ekranı bulunuyor. Yolcu alanında ise temel multimedya işlemlerini gösteren küçük renkli ekran bulunuyor.

2020 Yeni Ferrari Roma Teknik Özellikleri

Motor: 4.0 litre V8 620 ps 611 beygir 760 nm tork (turbo benzinli)

Şanzıman: 8 ileri DCT

Performans: 0-100 km/s: 3.4 saniye – Maksimum hız: 320 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4656 mm / 1301 mm / 1974 mm

Bagaj Hacmi: 535 litre

Boş Ağırlık: 1472 kg