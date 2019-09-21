Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model

Ferrari'nin V12 motorlu modeli 812 Superfast'in üstü açılabilen versiyonu da hazırlandı

Ferrari V12 motora sahip ilk üstü açık modelini bundan 50 yıl önce yollara salmıştı. Marka son zamanlarda ise V2 motora sahip üstsüz otomobilleri seri üretim olarak sunmuyor, bu kombinasyonu sadece konseptlerde ve sınırlı üretim özel modellerde yaşatıyordu. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan 812 GTS ise tavanı açılabilen V12 Ferrari geleneğini günümüze taşıyor.

Ferrari'nin V12 motora sahip son canavarı olan 812 Superfast'in üstsüz versiyonu olan 812 GTS'nin devasa motor kaputunun altında 800 bg güç ve 718 Nm tork üreten 6.5 litrelik atmosferik bir motor görev yapıyor. 7-ileri çift kavramalı şanzıman üzerinden gücünü arka tekerleklere ileten V12 ünite, otomobili 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa bir sürede ulaştırıyor ve 8.3 saniyede 200 km/s hıza çıkarabiliyor. 812 GTS'nin maksimum hızı ise 340 km/s olarak veriliyor.

Katlanan metal bir tavana sahip olan 812 GTS, üstünü açmak için 14 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Tavan mekanizması 45 km/s hıza kadar çalışabiliyor. Koltukların hemen gerisinde yer alan ve otomobile benzersiz bir görünüm kazandıran bombelerin ortasında rüzgar deflektörü görevi de gören bir cama yer verilmiş. Bu camı tamamen indirmek de mümkün.

812 GTS, 812 Superfast'ten daha ağır bir otomobil. Gövdenin 1.6 tonluk ağırlığı Coupe modelden 75 kg daha fazla olduğu için yürüyen aksamda bazı optimizasyonlar gerçekleştirildiği açıklanıyor. Ayrıca yeni tavan ve arka tasarım sebebiyle, aeordinamik özelliklerde de birtakım yenilikler bulunuyor. Arka bölümde yeni hava çıkışlarına yer verilirken, aktif kanatçıklarla da aerodinamik yapı iyileştirilmiş