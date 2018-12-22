banner237
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
8 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
21 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
80 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
144 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
13 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
10 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
33 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
128 0
banner82

Ferrari'den kişiye özel bir model

banner27

780 bg gücündeki Ferrari SP3JC, geçmişin V12 motorlu Spider modellerinden ilham alıyor

banner210
Ferrari'den kişiye özel bir model
banner215

Ferrari, kişiye özel üretim programının bir parçası olan yeni bir modeli daha sahibine teslim etti. Sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda üretilen SP3JC, Ferrari'nin 1950'li ve 1960'lı yıllarda üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak hazırlanmış.

SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde iki yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak bir Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan sahibinin beğenisine sunulmuş. 780 bg gücündeki motoruyla markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, F12tdf şasisi üzerinde geliştirilmiş. Dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduran SP3JC ’nin arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüm ortaya çıkarıyor. Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 bg’lik V12 motoru gözler önüne seren ayrılmış camlarla üst düzeye çıkarılmış. Alüminyum yakıt deposu kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barları ise otomobilin dikkat çekici diğer detayları arasında bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.