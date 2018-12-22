Ferrari'den kişiye özel bir model

780 bg gücündeki Ferrari SP3JC, geçmişin V12 motorlu Spider modellerinden ilham alıyor

Ferrari, kişiye özel üretim programının bir parçası olan yeni bir modeli daha sahibine teslim etti. Sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda üretilen SP3JC, Ferrari'nin 1950'li ve 1960'lı yıllarda üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak hazırlanmış.

SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde iki yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak bir Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan sahibinin beğenisine sunulmuş. 780 bg gücündeki motoruyla markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, F12tdf şasisi üzerinde geliştirilmiş. Dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduran SP3JC ’nin arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüm ortaya çıkarıyor. Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 bg’lik V12 motoru gözler önüne seren ayrılmış camlarla üst düzeye çıkarılmış. Alüminyum yakıt deposu kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barları ise otomobilin dikkat çekici diğer detayları arasında bulunuyor.