Ferrari de SUV sınıfına girmeye hazırlanıyor

SUV sınıfı gün geçtikçe büyümeye ve rekabetçi olmaya devam ediyor. Artık işin içinde süper spor otomobillerde girmeye başladı. Bu konuda ilk adımı Lamborghini firması Urus ile yaptı. Bunu gören Ferrari boş durur mu? Durmadı ve SUV üreteceğini açıkladı.

Son üç yıldır yeni SUV’ler hakkında haber aktardığım zaman seri üretimde önde olan firmaların artık daha fazla ağırlık verdiğini defalarca vurguluyordum. Son iki yılda bu işin rengi iyice değişti. Premium markalarda işin içine girdi. Mesela Bentley firması Bentayga modelini üretti. Land Rover, Porsche, Audi, Mercedes, BMW gibi firmalara bu sektörü bırakmam dedi. Tabi İtalyanların Stelvio’sunu işin içine katmıyorum bile. Sonra bir başka İtalyan devi SUV kimliğini yeniden uyandırdı. Lamborghini Urus adlı bambaşka bir hız delisi SUV ortaya çıktı. Dedim ya işin rengi çok değişti. E durum bu kadar rekabetçi olunca Ferrari SUV‘unu neden görmeyelim ki?

Ferrari cephesi bu konuda artık hiç olmadığı kadar ciddi duruyor. Zaten markanın tepesindeki isim Sergio Marchionne, geçtiğimiz aylarda Ferrari SUV üretimini doğrulayıp FUV olarak da kodladı. Fakat üretim adedi ve ne zaman yollara çıkacağı konusunda bilgi henüz paylaşılmadığı için söz konusu aracın ne zaman yollara çıkacağı bilinmiyor. Fakat beklentiler 2021 yılını gösteriyor.

Ferrari SUV üretimi konusunda eleştiriler olsa da Ferrari FF‘ten gelen dört teker tecrübesinin daha yüksek ve lüks dokularla bezenmiş şekilde üretilmesi, markanın mevcut pazardaki payını artıracak ve şirketin kasasına olumlu yansıyacağı kanısındayım. Fakat bunu çok iyi yapmalılar. Çünkü en dişli rakibi Lamborghini firmasının geçmişte LM002 gibi tecrübesi var. Umarım ortaya çıkacak araç, benim gibi Ferrari severleri üzmeyip markaya olan bağı daha da artırır.