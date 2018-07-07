Eşsiz bir otomobil: Yeni McLaren 600LT

İngilizler yine eşsiz bir otomobille karşımıza çıktılar. Yeni McLaren 600LT temel teknik verileri ve fiyat bilgisi ile ön tanıtımı ile karşımıza çıktı. Longtail efsanesini sürdüren bu özel hiper otomobil, markanın en aerodinamik ve en hızlı araçlarından birisi olarak lanse edildi.

McLaren F1 GTR ile başlayan Longtail kimliğini 675LT’den sonra devam ettiren 2019 McLaren 600LT, her detayında heyecan uyandıran yüzüyle karşımıza çıktı. 570S Coupe’ye toplam parça sayısı olarak %23 oranında farklı olan Yeni McLaren 600LT, yine 570S’e göre 96 kilogram daha hafif kasayla geliyor. Bunda geliştirilmiş karbon fiber monokok şasinin ciddi etkisi olmuş.

Aracın yaşam alanına baktığımızda karbon fiber yarış koltukları, alcantara kaplı kokpiti, orta konsolu ve direksiyon simidi ile dikkat çekiyor. İngilizler McLaren 600LT üzerinde o kadar hassas çalışmış ki gereksiz gördükleri noktaları çok güzel traşlayıp teknolojik nimetleri başarılı şekilde yerleştirmiş. Buna ses sistemi bile dahil edilmiş.

Gelelim kaput altına. 3.8 litre V8 çift turbo beslemeli benzinli motoru kullanmaya devam eden İngiliz üretici, 600 ps 592 beygir 620 nm tork güç üreten makine hazırlamış. Bu kadar hızlı araç için Pirelli P Zero Trofeo R lastikler tercih edilmiş. Performans verileri henüz açıklanmadı. Fakat güncellendiği zaman sizlerle paylaşacağım.

Son olarak, aracın fiyat bilgisini aktarayım. McLaren 600LT modelinin üretimi Ekim 2018’de başlayacak. 12 ay sürmesi beklenen süreç sonrasında teslimatlar gerçekleşecek. Fakat yüzlerce olmasını beklemeyin. Tıpkı 675LT gibi sınırlı üretimle sunulacak. Ona sahip olmak için ise ana vatanındaki kullanıcılar için 185.500 sterlin ödeyecek. Türkiye’de ise net fiyat bilgisi yoktur. Fakat birkaç milyon TL’den aşağı alınması imkansız görünüyor.