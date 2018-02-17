En kusursuz otomobil markası Lexus seçildi

Otomobiller ihtiyaçlara ve boyutlara göre segmentlere ayrılırken müşteri gözünde kalitesini takip eden firmalarda var. J.D. Power adlı araştırma şirketi de farklı konularda araştırmalar gerçekleştiriyor. Son yıllarda ise otomobil markalarında kalite araştırması yapıyor. Bu yıl ki Kalite Araştırmasında en sorunsuz marka yine Lexus seçildi.

Toyota’nın bazı pazarlarda lüks yüzü olan Lexus, J.D. Power firmasının Kalite Araştırmasında 6. kez en sorunsuz marka seçildi. Markanın premium kimliğinin yanı sıra sorunsuzluk mottosunu da öne çıkardığı pazarlama stratejisi, Japon firmaya bir kez daha en kusursuz otomobil markası unvanını getirdi.

J.D. Power tarafından yapılan araştırmaya 224 farklı model konu oldu. Bu modeller arasında 36.186 araç kullanıcısının görüşü alındı. 3 yılını doldurmuş araçlarda yaşanan sorunlar ve deneyimlerin baz alarak gerçekleştirildiği kalite araştırmasında; motor, şanzıman, navigasyon, ses sistemi, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklara varana kadar 177 farklı kategoride karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Lexus bu kategorilerde düşük arıza oranı, kaliteli işçiliği ve güvenilirliği; ayrıca Lexus’un araç satış ve satış sonrası tutumu, markaya en kusursuz otomobil firması unvanını bir kez daha vermiş oldu.