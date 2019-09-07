En küçük Hyundai yenilendi

Yeni Hyundai i10, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye pazarında 2013 yılında beri A segmentinin lideri olan Hyundai i10 yenilendi. Yepyeni bir tasarıma sahip olan yeni i10, yumuşak yüzeyler ile keskin çizgileri bir arada sunuyor. Selefinden 20 mm daha geniş bir gövdeye sahip olan otomobilin yüksekliği de 20 mm azaltılarak daha dinamik proporsiyonlar elde edilmiş. Geniş bir ön ızgaraya ve bal peteğini andıran LED gündüz farlarıyla özellikle önden ilgi çekici bir görünüm sunan i10'un kabini de daha üst segmentlere yaklaşan özellikler barındırıyor.

Yeni i10'un iç mekanı da yeni nesil kokpit tasarımıyla daha genç bir izlenim sunuyor. Dışa doğru yönelen hava menfezleri genişlik hissiyatını vurgularken, yatay konumlandırılan multimedya da bu hissiyatı sürdürüyor. Gösterge ve kapı panellerindeki petek şeklindeki 3D desenler de yenilikler arasında.

252 litrelik bir bagaja sahip olan yeni i10'un yükleme eşiği de bir önceki modele göre 29 mm daha düşük. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar, pratikliği artıran detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car ve güvenlik özelliğine de sahip. Blue Link®, Apple Car Play, Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş kamerası gibi donanımlarıyla kendinden daha üst segmentteki modellere yaklaşan i10, ayrıca akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile uzaktan kumanda fonksiyonuna da sahip.

Yen i10 ayrıca sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip. Bunlardan biri olan İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarak Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı da sunuyor.

Yeni i10, iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu bir diğer ünite olan 1.2 litre MPi ise daha fazla performans isteyenlere hitap ediyor. Her iki motorda da 5-ileri manuel ve otomatik (AMT) şanzıman seçenekleri bulunuyor.