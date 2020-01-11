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Elektronik devinden elektrikli otomobil!

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SONY, CES 2020'de teknolojilerini sergilediği bir elektrikli otomobil konsepti tanıttı

Elektronik devinden elektrikli otomobil!

Japon teknoloji firması SONY, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020 fuarında sergilediği elektrikli otomobiliyle ilgi odağı oldu. Üzerinde 30'dan fazla CMOS sensörü, LiDAR teknolojisi ve gelişmiş radar sistemleri bulunan otomobil, yüz tanıma özelliğine sahip. Vision-S adı verilen ve SONY'nin son nesil teknolojileriyle dolatılan aracın kabininde pek çok dijital ekrana ve panele yer verilmiş. Otomobilde ayrıca SONY'nin uzman olduğu konuların başında gelen gelişmiş bir Audio sistemi de bulunuyor. Sistem 360 derecelik ses desteği sunuyor.

Vision-S'in elektrikli altyapısının ise otomotiv tedarikçisi Magna tarafından geliştirildiği açıklanıyor. 200 kW gücünde çift elektrikli motora sahip olan otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşabildiği açıklanıyor. SONY'nin teknolojilerini gözler önüne sermek için hazırladığı bu otomobilde Bosch, Continental, NVIDIA ve Qulacomm gibi teknoloji firmalarından destek almış. Projede Benteler'in de adı geçiyor ki bu firmanın modüler özellikli hazır elektrikli otomobil şasisi geliştirdiği biliniyor.

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