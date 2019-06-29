Elektrikli otomobil Zoe’nin performansı herkesi şaşırtacak

Renault elektrikli otomobiller ailesi yenileniyor. Bu kapsamda 2020 Renault Zoe tanıtıldı. Önceki modele göre yaklaşık % 30’luk menzil artışı ile gelen tamamen elektrikli otomobil Zoe’nin performansı birçok hızlı sayılan aracı üzecek kadar iyileştirilmiş.

2020 Renault Zoe tamamen yenilenerek karşımıza çıktı. Led aydınlatma ekipmanları, daha şık tasarım hatları, sportif jantları ve daha ilgi çekici duran yaşam alanıyla gelen bu aracın asıl değişimi elektrikli motorunda yaşanmış.

R110 kodlu 110 ps 220 nm tork güç üreten motora devam edecek olan 2020 Renault Zoe‘de bir ünite daha sunulacak. Yeni R135 elektrikli motor ile bu araç 100 kw 135 ps 245 nm tork güç üretecek. GT Line modelinde kullanılacak olan 100 kw motor‘un performans verilerine baktığımızda;

* 0-100 km/s hızlanması 7.1 saniye tamamlayacak,

* 140 km/s son hıza ulaşacak,

* 52 kwh batarya kapasitesine sahip yeni Zoe, WLTP standartlarına göre 389 kilometre menzil sunacak. Ülkemizde satışta olan Zoe’nin menzili 300 kilometreydi.

Tabi menzil kadar şarj durumu da önemli. Eğer yeni Zoe’yi 7 kw’lık Wallbox üzerinden tamamen şarj etmek isterseniz 9 saat 25 dakikaya ihtiyacınız olacak. Yani geceden taktığınızda sabah şarjı tam dolar. Ayrıca bu aracı 8 saat şarj da tutarsanız 306 kilometre menzil sunacak kadar bataryaları doluyor.

Bu kadar beklemek istemeyenler için 50 kW DC ünite üzerinden şarj yapıldığı zaman 2020 Renault Zoe yarım saatte 145 kilometre menzil sunacak hale geliyor.

Yeni Renault Zoe‘nin şuan en çok merak edilen noktası fiyatı oluyor. Fakat fiyat konusu henüz açığa kavuşmadı. Ülkemizde 200 bin TL bandında seyreden bu aracın yeni modeli satışa sunulduğu zaman güncelleme yapacağım.