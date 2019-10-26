Elektrikli 2021 yeni Honda e tanıtıldı

Elektrikli otomobiller birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer Japon üretici küçük elektrikli otomobili ile sektöre “Merhaba!” dedi. Yeni Honda e modelini tanıtan Honda, dış tasarımıyla pek etkilemese de iç mekanda Taycan’a atıfta bulunan yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Gelin bu aracı yakından tanıyalım.

2021 yeni Honda e olarak lanse edilen bu araç Opel’in Corsa-e, Peugeot’nun e-208 modellerine rakip olarak üretildi. Tamamen elektrikli olan Honda e modelinde 35.5 kWh batarya bulunuyor. 136 ps ve 154 ps olmak üzere iki farklı güç birimi ile gelen Honda e‘nin iki versiyonu da 315 nm torkluk çekiş gücü sunuyor.

2019 Frankfurt otomobil fuarında da gösterilecek yeni Honda e‘nin performans verilerine de bakalım. Bu araç;

0-100 km/s hızlanmasını 8 saniye tamamlıyor,

tek şarjla 220 kilometreye kadar menzil sunuyor ve

yarım saat içerisinde pil % 80 şarj olabiliyor. Açıkçası menzili çokta iddialı olmasa da hızlı şarj istasyonlarında çok kısa sürede dolum sağlıyor.

2021 Yeni Honda e modelinde dikkat çeken ögelere de bakalım. Led far ve led stoplara sahip bu araçta dijital yan aynalar kullanılmış. Sevimli bir yüzü olmamasına karşın ön ve arka park sensörü, çift 12,3 inç LCD dokunmatik ekran, Type-C, HDMI ve USB girişleri, koltuk ısıtma, geri görüş kamerası, ileri sürüş destek asistanları gibi birçok özellikle dış kimliğini unutturacak donanımları bulunuyor.