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E segmentine yepyeni bir üye Cadillac CT5

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E segmentine yepyeni bir üye daha katıldı. Yeni Cadillac CT5 ailenin CTS modelinin yerine tanıtıldı. Amerika’ya göre daha küçük ve turbo beslemeli motorla üretilecek.

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E segmentine yepyeni bir üye Cadillac CT5
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Audi A6, BMW 5 serisi, Mercedes E serisi gibi araçlara rakip olarak üretilen 2020 Cadillac CT5 oldukça yenilikçi özelliklerle geliyor. İlk tanıtımında fazla detay vermeyen ABD’li üretici yine hırçın ve sert hatlara sahip otomobil üretmiş.

Açıklanan bilgilere baktığımızda Cadillac CT5 için 2.0 litre turbo ve 3.0 litre çift turbo beslemeli motor kullanılacak. 10 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulacağı bu otomobil arkadan itişli ve akıllı dört çeker çekiş sistemli olarak tercih edilebilecek.

Konfor yapısı artırılacak olan aracın içinde kullanılacak özel hoparlörler sayesinde ters frekans verilerek araç içi gürültü seviyesi de düşürülecek. Ayrıca Bose ses sistemi ile profesyonel müzik keyfi de sunulacak.

Aracın bütün detaylarına Nisan ayında gerçekleşecek olan New York otomobil fuarında öğreneceğiz. GM’in Lansing Grand River fabrikasında üretilecek olan Cadillac CT5 hakkında aktaracaklarım bu kadar. Araç hakkında yeni bilgiler açıklandığı zaman güncelleme yapacağım.

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