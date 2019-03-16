Dünyanın en pahalısı Bugatti'den

Bugatti'nin Cenevre'de sergilediği La Voiture Noire'ın fiyatı 16.7 milyon Euro

Bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çok konuşulan otomobili Bugatti standındaydı. Vergiler dahil 16.7 milyon Euro'luk fiyatıyla dünyanın en pahalı otomobili olarak lanse edilen Bugatti Le Voiture Noire'dan sadece 1 adet üretildi. Karbon fiber gövde panelleri elde üretilen La Voiture Noire'ın ismi ise Fransızca'da 'Siyah Araba' anlamına geliyor. Etienne Salome tarafından tasarlanan bu özel Bugatti'nin VW Grubu’nun efsanevi CEO’su Ferdinand Piech tarafından satın alındığı söyleniyor.

Aynı zamanda dünyanın en hızlı ve güçlü otomobilleri arasına da giren La Voiture Noire'ın, karbon fiber gövde panellerine sahip her bir parçası elde üretilmiş. Bugatti’nin efsanevi Type 57 SC Atlantic modelinden ilham alınarak tasarlanan, bunun yanında genel formu markanın Chiron modeliyle de benzerlik gösteren otomobilin 6 egzoz çıkışı ise benzersiz bir görünüm sunuyor. Geçmişten gelen bir başka detay olarak; kaputtan başlayan hat, diklemesine yerleşimli silecek ile devam ediyor ve tavandan arkaya doğru uzanıyor.

La Voiture Noire'da Bugatti Chiron'dan tanıdığımız 8.0 litrelik dört turbo beslemeli benzinli W16 motor görev yapıyor. 1.500 bg güç ve 1.600 Nm tork üreten bu ünitenin otomobilin 400 km/s hıza ulaştıracağı tahmin ediliyor.