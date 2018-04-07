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"Dünyada Yılın Lüks Otomobili” Audi A8

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Yeni Audi A8, 2018 yılında "Dünyada Yılın Lüks Otomobili” ödülünün sahibi oldu. Bu, Audi markasının “Dünya Otomobil Ödülleri’nde kazandığı 9’uncu zafer

"Dünyada Yılın Lüks Otomobili” Audi A8
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 “Dünya Otomobil Ödülleri” (World Car of the Year) New York Auto Show’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Audi’nin amiral gemisi Yeni Audi A8, “Dünyada Yılın Lüks Otomobili” (World Luxury Car 2018) ödülünü kazandı.

24 ülkeden toplamda 82 üyeden oluşan jüri, aday otomobilleri tasarım, konfor ve güvenliklerinin yanı sıra çevresel etki, sürüş performansı, pazar etkisi ve fiyat/performans oranı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Yeni Audi A8, markaya Dünya Otomobil Ödülleri’ndeki dokuzuncu zaferini kazandırdı.

AUDI AG Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, “Yeni Audi A8, tüm otomobil endüstrisi için inovasyonu ileriye taşıyor. Yenilikçi dokunmatik kontrol sistemi, istikrarlı ve geniş çaplı elektrifikasyon ve şartlı otomatik sürüşe uygun teknik nitelikleri ile otomotiv mühendisliğinde yeni standartlar belirliyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Audi’nin Neckarsulm fabrikasında üretilen Audi A8, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Özel malzemelerle, en üst kalitede üretilen otomobilin donanım özellikleri arasında opsiyonel olarak sunulan Audi laser light özellikli HD Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve ayak masajı özelliğine sahip arka koltuk paketi yer alıyor.

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