Dördüncü nesil BMW X5 gün ışığına çıktı

BMW, X model ailesinin yaratıcısı olan X5 modelinin dördüncü neslini tanıttı

Yıllar önce BMW'yi yeni bir sınıfa dahil eden X5'in dördüncü nesli tanıtıldı. Markanın tasarı kimliğini devam ettiren, ancak yepyeni çizgilere sahip olan yeni X5'e dışarıdan bakıldığında fark edilen en önemli detay büyüyen böbrek ızgaraları oluyor. Daha önce tanıtılan X7 konseptine gönderme yapan yeni tasarımda, ızgara çerçevesinin yekpare tasarlanmış olması premium hissiyatı güçlendiren küçük ama önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Arka tarafa geçildiğinde BMW’nin geleneksel L formlu arka aydınlatma grubu tasarımının biraz yumuşatıldığı görülüyor. C sütunundaki cam tasarımının kıvrımını ifade eden ve ismini tasarımcısından alan Hofmeister Kink de, önceki nesil X5’te kullanılan tasarımın aksine, artık daha yumuşak bir çizgiye sahip. Yeni BMW X5’e yandan bakıldığında, omuz çizgisinin eskiye nazaran çok daha vurgulu olduğu görülüyor. Arka tekerleklere doğru ilerlerken vurgusu daha da güçlenen bu hat, aracın daha heybetli görünmesine katkı sağlıyor. Heybet demişken, bu durumun ölçülerle desteklendiğini de belirtelim. Zira yeni model toplamda 36 mm uzarken, bu uzamanın aks aralığına yansıması ise 42 mm olmuş. Genişlikte 66 mm, yükseklikte ise 19 mm büyüme olduğunu da ekleyelim.

Otomobilin kabininde de önemli değişimler mevcut. Yakında ortaya çıkacak BMW 8-serisi, Z4 ve 3- serisi modellerinde de göreceğimiz tümleşik ekran düzeni yeni X5’in iç mekanında ilk dikkat çeken detay oluyor. BMW Live Cockpit isimli dijital gösterge panelinin 12.3 inç ölçüsündeki iDrive bilgi-eğlence ekranıyla komşu olarak tasarlanması ise Mercedes-Benz’in çiftli, tümleşik ekran düzenini anımsatıyor. iDrive ekranının altında yer alan HVAC tuş düzeni ise BMW için bir ilki temsil ediyor. İki adet hava çıkışının arasında konumlanan iki minik ekran klima sisteminin sıcaklık ve havalandırma şiddeti bilgilerini içeriyor. Bu ekranların hemen alt kısmında yer alan alüminyum tuşlar ise söz konusu detayların kontrolünü sağlıyor. Ekran demişken, iDrive bilgi-eğlence sisteminin yeni bir arayüze, keskinliği artırılan yeni grafiklere ve kişiselleştirilebilir menülere kavuştuğunu da belirtelim.

İç mekanın kalan kısımlarında özellikle yeni BMW X3 ve X4 ile benzeşen bolca detay görülüyor. Yani kabinin BMW müşterileri için tanıdık detaylar içerdiğini söyleyebiliriz. Bu kısmın ilgi çekici detayları arasında ısıtmalı ve soğutmalı bardak tutucular yer alıyor. Bardaklık bölümünün ısıtma modunda kırmızı, soğutma modunda mavi ile aydınlatılması keyifli ve hoş bir detay. Aydınlatma demişken, birçok renk ve kombinasyon içeren ambiyans aydınlatmaları herhangi bir kapının açık kalması durumunda kırmızı renkle yanıp sönmeye başlıyor.

Yeni BMW X5’in ilk etapta tanıtılan versiyonları ise sırasıyla: X5 xDrive40i, xDrive50i, xDrive30d ve X5 M50d. Devam eden aylarda daha küçük hacimli yeni motorlara kavuşacak olan aracın Avrupa’daki birçok pazarda xDrive30d modeli ile hacim yapması bekleniyor. 265 bg güç ve 620 Nm tork üreten dizel motor, enerjisini zemine 8-ileri şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi vasıtasıyla iletiyor. Normal koşullarda aracın daha sportif hissettirmesi için arka odaklı tork dağılımıyla çalışan xDrive sistemini elektronik kontrollü sınırlı kaydırmalı diferansiyelle donatmak mümkün. Bu opsiyon sayesinde yeni X5’in hem arazi sürüşlerinde, hem de sportif asfalt sürüşlerinde daha efektif olacağı ifade ediliyor.

Her iki aksı da havalı süspansiyon sistemiyle donatılabilen otomobilin bu sayede hem daha konforlu, hem de daha becerikli olacağını düşünüyoruz. Kabindeki bir tuş vasıtasıyla 40 mm yükseltilebilen gövdenin, yeni yazılım ve donanım çalışmaları neticesinde, arazide çok becerikli olduğu belirtiliyor. Mevcut BMW müşterilerinin alıştığının aksine, yeni X5’in her çalıştırmada son kullanılan sürüş moduyla devreye girmesi ilginç bir detay. Gövde yüksekliğinin ekranlı anahtar vasıtasıyla kontrol edilebilmesi ve NFC sistemi sayesinde kapılann akıllı telefonlar ile açılabilmesi ise BMW’nin teknolojik kanattaki atakları olarak değerlendirilebilir.

BMW’nin mevcut sürüş destek sistemlerinin tamamına sahip olan yeni X5, bu sistemlere bir yenisini daha ekliyor: Acil Duruş Asistanı. Sürücünün sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşaması durumunda çekeceği acil fren kumandası, otomobilin 70 km/s ile 100 km/s arasındaki hızlarda kendi kendine şerit değiştirerek sağa çekmesini ve dörtlüleri yakmasını sağlıyor. Güvenli duruş sağlandıktan sonra ise ambulans, itfaiye ve polis gibi acil destek unsurları otomobil tarafından bilgilendiriliyor.