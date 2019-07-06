Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş

Amerikalıların dört kapılı spor aracı Dodge Charger SRT Hellcat daha geniş ve daha sportif olarak “Widebody” tagını alarak yeni yüzüyle tanıtıldı. Standart versiyonuna göre 3.5 inç daha geniş olan ve sadece genişliğiyle değil alt yapıda da geliştirme yaşayan bu aracı yakından inceleyelim.

2020 Dodge Charger SRT Hellcat Widebody oldukça vahşi görünüşe sahip bir dört kapılı canavar ve kalbinde bu görüntüyü destekleyecek motor bulunuyor. 6.2 litre V8 HEMI süper şarj beslemeli motoruyla 707 ps 881 nm tork güç üreten bu hızlı araçta 8HP90 kodlu 8 ileri ileri otomatik şanzıman bulunuyor.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody performans verilerine baktığımızda bu araç 0-60 mil yani 0-96 km/s hızlanması 3.6 saniye de tamamlayıp çeyrek mile de (0-400 metre) 10.96 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 315 km/s.

Charger SRT Hellcat’e göre;

Daha güçlü ve %32 daha sert spor yaylar kullanılmış.

Öndeki aks çubukları 32 mm’den 34 mm’ye, arkalar ise 19 mm’den 22 mm’ye genişlemiş.

88.9 mm genişleten body kit kullanılmış.

Önde altı pistonlu Brembo fren disklerine yer verilmiş.

Bilstein’ın üç farklı moda sahip adaptif sönümlemeli süspansiyon sistemi

2020 Dodge Charger SRT Hellcat Widebody özelliklerine baktığımızda;

20 inç jantlar, 305/35 ZR20 ebatlı Pirelli performans lastikleri, 8,4 inçlik Uconnect dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon simidi, deri spor koltuklar, karbon fiber trimler, sportif kullanıma özel modlar ve performans verilerini kullanıcıya farklı seçeneklerde sunan özellikler sunuluyor.

2020 Dodge Charger SRT Hellcat Widebody hakkında aktaracaklarım bu kadar. Fiyat konusunda Amerikalı firma herhangi bilgi vermedi.