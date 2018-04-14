Daha hafif ve keskin: Bugatti Chiron Sport

Bugatti Chiron'un Sport versiyonu pist sürüşlerine daha uygun bir şasiye sahip

Bugatti, tıpkı Veyron'da yaptığı gibi yeni modeli Chiron'da da özel versiyonlar hazırlamaya başladı. 1500 bg gücünde W16 motora sahip olan Chiron Sport'un gücü 'standart' modelle aynı kalırken, gövdesinde ise bazı küçük hafifletme önlemleri barındırıyor. 3D yazıcı ile karbon fiberden imal edilen ve 1.4 kg ağırlık tasarrufu sağlayan silecekler en dikkat çekici hafifletme çalışması olarak dikkat çekerken, spoyler, intercooler muhafazası ve dörtlü egzoz çıkışlarının çevresi de, bu versiyon için karbon fiberden imal edilen diğer bölümler arasında bulunuyor. Otomobilin arka camı da daha ince bir materyalden hazırlanmış. Peki tüm bunlar otomobili ne kadar hafifletmiş olabilir? Bu noktada 18 kg'lik bir hafifleme olduğu görülüyor ki, 1977 kg'lik toplam ağırlık dikkate alındığında bu değer devede kulak kalıyor.

Bugatti Chiron Sport'un asıl farklılığı ise şasi ayarlarında kendini gösteriyor. Süspansiyonların Handling modundaki sertliği %10 artırılırken, elektrik destekli direksiyon sisteminin yazılımı da bu versiyona özel olarak hazırlanmış. Otomobil ayrıca arka kısma entegre edilen yeni bir elektronik kontrollü diferansiyele de sahp. Arka tekerlekler arasında tork dağılımı yapan ve standart modele kıyasla daha keskin bir karaktere sahip olan diferansiyel sayesinde aracın özellikle yavaş virajlarda çok daha çevik hale geldiği söyleniyor.

Gelişim sürecindeki asıl amacın arttırılmış pist performansı olmasından dolayı Sport’un testleri Nardo’da yapılmış ve otomobilin standart modelden 5 saniye daha hızlı olduğu gözlemlenmiş. Otomobilin 2.5 saniyelik 0-100 zamanı ve 420 km/s’lik maksimum hızı ise değişmemiş.