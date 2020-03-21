CUPRA logolu yeni Leon’lar görücüye çıktı

Yeni SEAT Leon’un ardından CUPRA markasının logosunu taşıyan performanslı modeller de tanıtıldı

Seat’ın performans markası olarak yaşamına devam eden CUPRA, tamamen yenilenen Seat Leon üzerindeki çalışmalarının sonucu olan dört farklı CUPRA Leon modeli tanıttı. Gövde tipi, güç ve aktarma gibi başlıklarda farklılaşan performanslı Leon modelleri yeni bir şasi, yenilenen iç mekan ve taptaze bir gövde tasarımıyla bir önceki Leon Cupra’nın 44.000 adetlik başarısını yinelemeye çalışacak.

Leon'un yeni gövdesi bir önceki nesilden 90 mm uzun olmasının yanında, daha dik ön cam tasarımı, daha uzun kaputu ve 50 mm artırılan aks aralığı ile dikkat çekiyor. Tahmin edeceğiniz gibi söz konusu gövde standart Leon ve Volkswagen Group bünyesindeki diğer MQB platformlu araçlarla ortak. İlave olarak CUPRA modelleri yere daha yakın oldukları gibi, aynı zamanda önde ve arkada sırasıyla 25 mm ve 20 mm daha geniş lastiklere sahip. Dolayısıyla iz genişliğinin standart Leon’a göre daha fazla olduğu söylenebilir. Elektrik destekli direksiyon sistemi CUPRA'ya özel olarak elden geçirilirken, dinamik şasi kontrolü ise otomobilin farklı sürüş modlarıyla konfor ve sportiflik bandını genişletmek üzere güncellenmiş. Sürüş modu demişken, bu programların artık direksiyon üzerinden kontrol edildiğini ekleyelim.

CUPRA'da standart sunulan adaptif süspansiyon sistemi sürüş modlarının birbirinden farklılaşmasındaki en önemli kalem. Buna ek olarak, sistem sadece sürüş moduna göre değişkenlik göstermiyor, aynı zamanda zemini okuyarak aktif sertlik ayarı da yapabiliyor. Bir başka yeni detay olan Brembo frenler ise 370 mm’lik ön diskleri sıkan dört pistonlu kaliperler ile umut vadediyor.

CUPRA Leon'un başlangıç seviyesini temsil eden 2.0 litrelik dört silindirli turbo motor 245 bg güç üretiyor ve Golf GTI ile paylaşılıyor. Leon PHEV ise 1.4 litrelik dört silindirli turbo motor ile bir elektrik motorunu birleştirerek yine 245 bg güç sunuyor. Ayrıca bu sistemin bir başka Golf modeliyle, Golf GTE ile paylaşıldığını da belirtelim. Bu seçeneklerin her ikisi de önden çekişli aktarma ve çift kavramalı şanzımana sahip, ancak PHEV’de 6-ileri çift kavramalı dişli kutusu sunulurken, standart modelde ise 7-ileri çift kavrama kullanılıyor.

Cupra modelleri, agresif tampon tasarımları, seriye özel renkleri ve bolca bakır vurgusuyla dramatik bir tasarım sunuyor. 245 bg’lik versiyonlarda 18 inçlik jantlar standart sunulurken, daha ateşli diğer iki modelde ise bu ölçü 19 inçe yükseliyor. Minimalist iç mekanın standart Leon ile paylaşıldığı bir sır değil, ancak burada da alkantara kaplamalar, bakır vurgular ve motor çalıştırma tuşuyla özel direksiyon tasarımı CUPRA'ları farklılaştırıyor. Son olarak, standart Leon’dan ve Golf’ten tanıdığımız 10 inç ölçüsündeki bilgi-eğlence ekranının CUPRA modellerinde de kullanıldığı ekleyelim.