Coupe formlu Kodiaq

Skoda, SUV modeli Kodiaq'ın sportif görünümlü GT versiyonunu tanıttı

Skoda'nın coupe tasarım çizgisi ile SUV formunu bir araya getiren Kodiaq GT modeli tanıtıldı. Sadece Çin pazarı için geliştirilen bu otomobil, Kodiaq çizgilerini daha sportif bir tavan hattıyla birleştirerek sportif bir tasarım sunuyor. Şu an Çin'de Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerini sunan Skoda, bu yeni otomobille birlikte Çin'deki SUV gamını dörde çıkarmış oluyor.

Ön bölümde yer verilen splitter, arka difüzör ve köşelerde yer alan çift egzoz çıkışıyla sportif bir görünüm sunan Kodiaq GT, 4.63 metrelik bir uzunluğa sahip. Otomobilde iki farklı güç seçeneği bulunuyor. 186 ve 220 bg'lik güç seçenekleri sunan 2-litrelik TSI motor standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Kodiaq GT adaptif hız sabitleme sistemine de sahip.