banner107
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
4 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
34 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
25 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
127 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
106 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
34 0
banner82
banner147

Coupe formlu Kodiaq

banner27

Skoda, SUV modeli Kodiaq'ın sportif görünümlü GT versiyonunu tanıttı

Coupe formlu Kodiaq
banner192

Skoda'nın coupe tasarım çizgisi ile SUV formunu bir araya getiren Kodiaq GT modeli tanıtıldı. Sadece Çin pazarı için geliştirilen bu otomobil, Kodiaq çizgilerini daha sportif bir tavan hattıyla birleştirerek sportif bir tasarım sunuyor. Şu an Çin'de Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerini sunan Skoda, bu yeni otomobille birlikte Çin'deki SUV gamını dörde çıkarmış oluyor.

Ön bölümde yer verilen splitter, arka difüzör ve köşelerde yer alan çift egzoz çıkışıyla sportif bir görünüm sunan Kodiaq GT, 4.63 metrelik bir uzunluğa sahip. Otomobilde iki farklı güç seçeneği bulunuyor. 186 ve 220 bg'lik güç seçenekleri sunan 2-litrelik TSI motor standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Kodiaq GT adaptif hız sabitleme sistemine de sahip.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.