Corvette ZR1 iddialı döndü

Chevrolet, yeni ZR1’I göz yaşartıcı bir güç ve piste uygun bir karakterle donattı

Amerikan spor otomobil pazarının en popüler modellerinden biri olan Corvette’in en güçlü versiyonu geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Yeni ZR1, yüsek motor gücü, pist performansı ve teknolojisiyle gelmiş geçmiş en iddialı Corvette olarak gösteriliyor.

Standart Corvette’ten çok daha vahşi bir tasarıma sahip olan ZR1, özellikle şişkin motor kaputu, dört yeni radyatöre uygun olarak tasarlanan büyük hava girişli ön tamponu ve aerodinamik eklentileriyle önden ekstrem bir duruşa sahip. ZR1’in ortasında belirgin bir bombe ve hava çıkışları bulunan karbon fiber motor kaputunun altında 755 bg güç ve 970 Nm maksimum tork üreten 6.2 litrelik süperşarjlı V8 motor görev yapıyor. Bu ünite, Chevrolet seri üretim tarihindeki en güçlü motor olma özelliğine sahip. Standart olarak 7-ileri manuel şanzımanla birlikte sunulan ZR1, ayrıca ilk kez 8-ileri otomaitk şanzımanla da tercih edilebilecek. Otomatik versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniye civarında bir sürede tamamladığı ve 0-400 metre deparını 10 saniyenin altında tamamladığı açıklanıyor.

ZR1’in aerodinamik paketi, önceki model olan Z06’dan çok daha yüksek bir downforce üretiyor. Örneğin; standart olarak sunulan arka kanadın, Z06’nın baz aero paketinden yüzde 70 daha fazla downforce yarattığı açıklanmakta. Yani anlayacağınız ZR1’in aerodinamik paketi, pist performansında kilit bir role sahip. Otomobilde ayrıca iki kademeli ayarlanabilen bir arka spoyler de sunulmakta. ZTK Performans Paketi’nin bir parçası olan bu kanat, karbon fiber ön splitter, Michelin Pilot Sport Cup2 lastikler, özel şasi ayarı ve Manyetik amortisör ayarıyla birlikte ZR1’e üstün bir pist performansı sağlıyor.

340 km/s hıza ulaşabilen en güçlü Corvette’in ayrıca bir de maksimum hız rakamı 320 km/s olarak açıklanan Convertible versiyonu bulunuyor. 50 km/s hıza kadar açılıp kapatılabilen kumaş tavana sahip olan ZR1 Convertible ile Coupe arasında sadece 27 kg’lik bir ağırlık farklı bulunmakta. Corvette ZR1’in İlkbahar aylarında Amerika yollarına çıkması bekleniyor.