Çok özel bir versiyon: 2019 Yeni Ford Mustang GT California Special

Amerikan otomobil dünyasında özel yeri olan Mustang, geçtiğimiz günlerde çok özel versiyona kavuştu.

Daha agresif ve sportif hatlara sahip olan bu yeni versiyon 2019 yeni Ford Mustang GT California Special oldu. Amerikan muscle car tarihinde özel yeri olan 1967 Shelby GT modelinden esinlenilerek üretilen bu özel versiyonu daha yakından tanıyalım.

2019 Ford Mustang GT California Special, diğer Mustang modellerinden daha sportif hatlara sahip. Detaylıca baktığımızda karartılmış ızgara, sis farı, siyah yan şeritler ve buna ek birkaç farklılıkla daha kaslı ve agresif görünüme sahip cabriolet araç oluşturulmuş. Tabi bu görünüme birde 5 kollu siyah jantlar da farkını koymuş. Bu kısmı bırakıp iç mekana geçtiğimizde ise deri parçalı ve kırmızı dikişli sportif koltuklar dikkat çekiyor. Araçtaki kırmızı ince detayı kapı içlerinden orta konsola, torpido üst kısmından paspaslara kadar vurgulanmış. Buna ek olarak 4.2 inçlik dijital gösterge paneli, 12 inçlik multimedya ekranı, 1000 watt rms güce sahip 12 hoparlörlü B&O Play premium ses sistemi de öne çıkan diğer detaylar arasında yer alıyor.

Yeni Ford Mustang GT California Special kaputu altında ise Mustang GT’ler için sunulan 5.0 litre V8 motor kullanılıyor. 460 beygir 569 nm tork güç üreten bu ünite 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve bu üstü açık araç 250 km/s son hıza kadar ulaşabiliyor. Yani bilindik Mustang modellerinden pekte farklı performans sunmuyor.