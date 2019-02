Clio’nun beşinci nesli gün ışığına çıktı

2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdüren Clio, yeni neslinde daha modern ve atletik bir tasarımla karşımıza çıkıyor

Renault, 15 milyonluk satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli gün ışığına çıkardı. 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdüren Clio, yeni neslinde daha modern ve atletik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Her açıdan daha şık ve dinamik görünen yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşırken, genişletilen radyatör ızgarası otomobile daha iddialı bir görünüm kazandırmış. Clio’nun gövdesinin 30 milimetre alçalmış olması ise sportif bir görünüm yaratıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar da Clio'nun dış tasarımındaki kalite algısını artırmış. Tıpkı Megane gibi Clio'nun far ve stoplarında da C şekilli ışık imzasına yer verilmiş.

Valencia Turuncunun yanı sıra Vizon Kahverengi ve Seladon Mavi, Yeni Clio’da sunulan yeni renkler arasında yer alıyor. 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve siyah) sunan otomobil, ayrıca R.S.Line adında yeni bir donanım paketine de sahip. Mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan R.S. Line, standart modelden daha sportif bir iç ve dış tasarıma sahip. Yeni Clio'nun bir diğer versiyonu olan INITIALE PARIS ise şıklığa ve zerafete odaklanıyor.

Yeni Clio, selefinden 14 milimetre kısa olmasına rağmen daha geniş bir iç mekana sahip. Ayrıca bagaj hacmi de 391 litreye ulaşmış. Kabindeki saklama alanlarının hacmi 26 litre artırılarak segmentinde en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Clio'nun dış tasarımı olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratılmış. Kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentlerle yarışan Clio'da 9,3 inçlik bir multimedya ekranına yer verilmiş. Yani yeni Clio, Renault’nun sunduğu en büyük ekrana sahip. Kullanıcı odaklı bu ekran, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, kategorisinin en büyük ekranlarını sunuyor.

Clio'da orta konsol, kapı panelleri, direksiyon ve kol dayama gibi ayrıntılar için kişiselleştirme paketleri sunuluyor. Gösterge paneli üzerindeki havalandırma çizgisine ait inovatif renk kişiselleştirme tercihi ile sunulan 8 ambiyans seçeneği sayesinde iç mekan, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Ortam aydınlatma için ise 8 renk seçeneği sunuluyor.

Yeni Clio'nun motor gamı ve teknik özellikleri önümüzdeki günlerde açıklanmış olacak.