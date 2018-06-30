Citroen C5 Aircross'a ilgi büyük

Yoğun talep üzerine PSA'nın Rennes üretim tesisindeki vardiya sayısı 4'e çıktı

2017 yılında dünyada %3.7 artışla 1.1 milyon adet satış adedine ulaşan Citroën’in 2020 yılı için hedeflediği 1.6 milyon global satış adedi için en önemli görevi üstlenen C5 Aircross, Avrupa’da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak. Citroën’in yeni SUV modeli C5 Aircross’un üretimi öncesi PSA’nın Fransa’da yer alan Rennes Üretim Tesisinde kapasite artırımına gidildi. C5 Aircross’a gelen yoğun talep üzerine bu kararı alan yetkililer 350 yeni istihdam sağlayacak. Aralık ayından itibaren çalışmaya başlayacak olan personeller Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalışacak. Bu sayede Rennes üretim tesisindeki üretim 4 vardiya olarak devam edecek.

Rennes Üretim Tesisi Müdürü Thérèse Joder şunları söyledi: “2016 yılında üretime başlayan Rennes Üretim Tesisine eklenen 4. ekiple yükseliş devam ediyor. 2018 yılının sonunda Avrupa’da satışa sunulacak olan Citroën’in yeni SUV modeli C5 Aircross’a gelen ön siparişlere yetişebilmek adına üretim platformlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Üretim platformunda gerçekleşen değişimlerin yanında 350 yeni kişiyi üretim tesisinde istihdam edeceğiz.”

Citroën’in amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, sunulan 30 farklı gövde kombinasyonu sayesinde tüketicilere geniş kişiselleştirme imkânı sunuyor. CitroënAdvanced Comfort® programının elçisi olan C5 Aircross, SUV segmentindeki en modüler ve konforlu model olma iddiasında. Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort® koltuklarla donatılan C5 Aircross konforlu bir yolculuk deneyimi vaat ediyor.