Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda

6. nesil Camaro, makyajlanarak yeni yüzüne kavuştu. 2019 Chevrolet Camaro, tasarım olarak küçük değişimler yaşadı

Chevrolet Camaro, 1966 yılından günümüze kadar üretilen ve Amerikan Muscle car tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsane araçlardan birisi olup şuan 6. jenerasyonu ile varlığını devam ettiriyor. 2016 yılında 6. nesline kavuşan araç güncel yüzüyle çok eleştirildi. Özellikle arka tasarımını bende beğenmiyorum. Yeni Chevrolet Camaro’nun tanıtılması ile incelediğim ilk ilk kısım arkası oldu. Mazda RX-8’i anımsatan arka alan makyaj öncesine göre daha iyi duruyor. Fakat yine bir şeyler eksik gibi hissettiriyor. Ön kısıma baktığımızda sert bakışlar, uzatılan ledli far alanı ile daha da agresif hale kavuşturulmuş.

2019 Yeni Chevrolet Camaro‘nun detaylarına daha da inelim. Yeni Camaro, Turbo 1LE, V6 1LE, SS 1LE and ZL1 1LE seçenekleri ile sunulacak. Turbo kısmına geleceğim ama öncesinde donanımlardan bahsedeceğim. Makyaj operasyonu ile bazı eklemeler yapıldı. RS ve SS versiyonları için 19 ve 20 inçlik jant seçenekleri eklendi. Camaro SS için 10 ileri otomatik vites seçeneği eklendi. Geri görüş kamerası, ileri çarpışma önleme sistemi, geliştirilmiş navigasyon sistemi gibi özelliklerde yeni camaro da sizleri bekliyor. Öte yandan 7 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunulacak ve opsiyon olarak 8 inçlik ekranda tercih edilebilecek. Fakat bunları bir kenara bırakalım. Çünkü Camaro için yeni motor seçeneği eklendi ve bu ünite Türkiye satışını etkileyebilir.

Yeni Chevrolet Camaro Turbo 1LE

Turbo 1LE kodu ile tanıtılan ünite, 2.0 litrelik hacmi sahip olup 275 beygir 400 nm tork güç sunuyor. Turbo beslemeli 2019 Camaro, 50/50 ağırlık dağılımına sahip ve 20 inçlik jantlarla sunulacak. Bu jantlara da önde 245/40, arkada ise 275/35 ebatlı lastikler eşlik edecek. Ayrıca brembo fren sistemi ve Recaro yarış koltukları da cabası.

Böylesine bir özellik Amerikalı kullanıcıyı memnun etmeyebilir ama ülkemizdeki vergi sisteminden dolayı iki litrelik Camaro’nun fiyatı daha uyguna gelecek. Zaten makyaj öncesi Camaro ülkemiz getirilmişti. Yenilene yüzü de aynı mantıkla daha düşük fiyata gelecektir. En azından Golf R fiyatına yakın aralıkta Amerikan kası seçeneği de olacak.