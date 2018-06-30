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Chevrolet Blazer efsanesi geri dönüyor

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Otomotiv devi Chevrolet, efsane modellerinden biri olan Blazer'ı 2005 yılından sonra yeniden ortaya çıkarıyor

Chevrolet Blazer efsanesi geri dönüyor
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Otomotiv sektörünün dev isimlerinden biri olan Chevrolet, efsane modellerinden biri olan Blazer'ı yeniliyor.

1982 yılında üretimine başlanan ve 2005 yılında sonlandırılan Blazer'ın yenilenen modeli Camaro'dan karakterini taşıyor.

Yeni Blazer, 2019'un ilk günlerinde iki farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Motor seçeneklerinden biri 193 beygir 255 Nm tork, diğeri ise 305 beygir 365 Nm tork üreten 3.6 litrelik V6. Her iki seçenekte de 9 ileri şanzıman standart olacak.

8 inçlik ekranında Chevy MyLink bilgi-eğlence sistemi bulunan Blazer, Bose ses, 4G LTE, Wi-Fi hotspot, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Yeni Chevrolet Blazer’ın 2019’un başlarında satışa çıkması bekleniyor.

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