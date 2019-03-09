Cenevre Otomobil Fuarı açıldı

Uzun zamandır merakla beklenen Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi duyuruları da yapıldı.

89. kez düzenlenen ve dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, Pininfarina, Mercedes, Honda, Volkswagen ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda gözler özellikle konsept modeller ve spor araçlar üstünde. 17 Mart’ta kadar sürecek olan Fuar’da birçok yenilik otomobil severlerle buluştu.

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