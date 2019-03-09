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Cenevre Otomobil Fuarı açıldı

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Uzun zamandır merakla beklenen Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi duyuruları da yapıldı.

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Cenevre Otomobil Fuarı açıldı
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89. kez düzenlenen ve dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, Pininfarina, Mercedes, Honda, Volkswagen ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda gözler özellikle konsept modeller ve spor araçlar üstünde. 17 Mart’ta kadar sürecek olan Fuar’da birçok yenilik otomobil severlerle buluştu.

Koenigsegg tam 1280 beygir gücündeki en yeni modeli olan Jesko'yu fuarda sergiledi

Skoda markasının standında yer alan bu sarı otomobil Vision iV konsepti ve markanın yeni elektrikli ürünlerinden bize ipuçları veriyor

Aston Martin standında ise Vanquish Concept modeli markanın gelecek tasarımının nasıl olacağını gösteriyor

The Mercedes-Benz GT R Roadster


Ülkemizde satılmıyor olsa da McLaren ‘in en yeni modeli olan 720S Spider fuarın yıldızları arasındaydı

Dev gibi böbrekleriyle nam salan, BMW'nin en büyük SUV modeli X7

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