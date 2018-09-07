Çangar’dan kaçırılmayacak kampanya

Çangar Motors, 4 bin ile 16 bin Euro arasında değişen miktarda fiyatlarda indirime gitti. Çangar Motors Direktörü Güneş Seren, ekonomik darboğazı atlatabilmek adına kendilerinin de elini taşın altına koyduklarını ifade etti

Çangar Motors, hükümetin aldığı önlemler içerisinde yer alan ‘İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru baz alınarak gümrükleme yapılması’ çalışması ve kendi kâr marjlarını düşürerek, birçok araçta 4 bin ile 16 bin Euro arasında değişen miktarda fiyatlarda indirime gittiği bir kampanya başlattı.

Çangar Motors Direktörü Güneş Seren, hükümetin açıklamış olduğu ekonomik önlemler paketi içinde yer alan ‘İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru baz alınarak gümrükleme yapılması’ çalışması ve kendi kar marjlarını düşürmeleri nedeniyle yeni bir kampanyaya başladıklarını açıkladı.

Güneş Seren, şu an ülkenin çok zor bir durumdan geçmekte olduğunun farkında olduklarını belirterek bu ekonomik darboğazı atlatabilmek adına Çangar Motors olarak kendilerinin de elini taşın altına koyduklarını ifade etti. Bu bağlamda hükümetin açıklamış olduğu önlemler paketi içinde yer alan ‘İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru baz alınarak gümrükleme yapılması’ çalışması neticesinde ellerinde geçmişte gelerek antrepoda durmakta olan birçok aracın fiyatını düşürdüklerini söyledi.

Hükümetin açıkladığı bu önlemin şu an mevcut stoktaki arabaları ilgilendirdiğini vurgulayan Seren “Stokta bulunan araçlar ülkeye hangi tarihte giriş yapmışsa o tarihteki kur baz alınarak gümrük vergisi alınacak. Bu nedenle de bizde kendi kâr marjımızı aşağıya çekerek birçok plakalanmamış aracın fiyatını düşürerek satışa sunduk” dedi.

Sektör olarak son zamanlardaki en büyük sıkıntılarının da zaten bu anomali olduğunu söyleyen Çangar Motors Direktörü Seren, açıklanan bu önlemle bir yerde stokları tüketerek önlerini görebileceklerini kaydetti.

4 BİN EURO’DAN 16 BİN EURO’YA VARAN İNDİRİMLER

Yeni kampanyaları kapsamında Ford marka araçlarda 4 bin Euro’dan 7 bin Euro’ya kadar fiyatlarda indirme gittiklerini, BMW marka araçlarda ise fiyatlarda 6 bin Euro’dan 16 bin Euro’ya varan indirimler yaptıklarını söyleyen Seren “Örneğin 2016 girişli BMW 1 18i marka aracın fiyatı 32 bin Euro’dan 25 bin Euro’ya düşürdük. Yine 2016 girişli Ford Focus marka aracı 22 bin Euro’dan 16 bin Euro’ya düşürdük” dedi.

Bu kampanyanın tüketiciler açısından çok önemli bir avantaj olduğunu, bunda vergi indirimi kadar kendilerinin de kâr marjını düşürmesinin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Seren, zor günlerin hep birlikte fedakarlık yapılarak atlatılabileceğini belirtti.