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Çangar, 2019’a da damga vuracak

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KKTC otomotiv sektörüne yön veren Çangar Motors, 2019 yılına da güçlü giriyor

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Çangar, 2019’a da damga vuracak
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Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizde 1999’da Mehmet Çangar direktörlüğünde kurulan ve kurulduğu günden bu yana KKTC otomotiv sektörüne yön veren Çangar Motors, 2019 yılına da güçlü giriyor.

Çangar Motors, bünyesinde barındırdığı dünya devi otomobil şirketleri olan BMW, MINI ve FORD markaları ile 2019’da sektöre damga vuracak.

Çangar Motors direktörü Mehmet Çangar, 2019 yılından beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Çangar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların 2019 yılında da devam edeceği öngörüsünde bulunarak, devletin yaptığı vergi indirimlerine 2019’da da devam etmesi gerektiğini kaydetti.

“Benim için önce sağlık ve sıhhat gelir. Bu nedenle tüm halkımıza öncelikle sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm insanlarımızın yeni yılını kutlar. 2019 yılının güzelliklerle dolu geçmesini temenni ederim. Çangar loves you” diyen Çangar, herkesi Çangar Motors’a davet etti.

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