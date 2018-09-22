Cadillac, SUV sınıfına yepyeni bir model: XT4

Cadillac, SUV sınıfına yepyeni bir model daha kazandırdı. Yeni Cadillac XT4 tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Ön ve arka kısımdaki büyük ledli aydınlatma yapısı ve sportif duruşu ile dikkat çeken bu küçük SUV, Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA gibi araçlarla aynı kulvarda yarışacak.

Cadillac XT4 premium crossover SUV sınıfında yer almasına karşın sınıfındaki Avrupalı rakiplerden daha büyük ebatlara sahip. Bu konuda onu zorlayan tek model Lexus NX 300 oluyor. Teknik kısıma geleceğiz. Öncelikle aracın çıkış hikayesine bakalım.

Yeni nesil Insignia, 2016 Chevrolet Malibu gibi araçların dahil olduğu E2XX platformunda üretilen Cadillac XT4; yarısı GM firmasında olan SAIC-GM adlı Çinli otomotiv üreticisi ile Asya pazarı içinde satışı planlandı. XT4 için Avrupa pazarı satışı adına bir şeyler diyemem ama ABD ve Asya pazarında iddialı araç olacağa benziyor.

YENİ CADİLLAC XT4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cadillac XT4; 4600 mm uzunluğa, 2780 mm aks mesafesine, 1880 mm genişliğe ve 1630 mm yüksekliğe sahip olup önden çekişli versiyonu 1680 kilogramlık boş ağırlıkla yürüyecek.

Kaputunun altında 2.0 litre turbo benzinli motor yer alıyor ve 237 beygir 350 nm tork güç üretiyor. GM firmasının 9T50 kodlu 9 ileri otomatik şanzımanına sahip olan Cadillac XT4 için daha fazla teknik bilgi yer almıyor.

CADİLLAC XT4 DONANIMLARI

Gelelim donanım kısmına. Luxury, Premium Luxury ve Sport olmak üzere üç farklı paketle ABD’de 34,795 dolardan satışa sunulan araç için Cadillac ailesinde ilk olan elektro-hidrolik fren desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra adaptif spor süspansiyon sistemi, 18 inçlik jant seçenekleri, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, BOSE ses sistemi, dört adet usb çıkışı, üç adet 12 volt priz alanı ve akıllı cihazlar için 15 watt’lık kablosuz şarj alanı gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca sürüş destek sistemleri arasında ise kör nokta algılama, arka çapraz trafik uyarı sistemi, ileri çarpışma önleme asistanı gibi özellikler de bulunuyor.

Yeni Cadillac XT4 fiyatının 34,795 dolar’dan başladığını belirtmiştim. Aracın Avrupa pazarında satışı için şimdilik bilgi yer almıyor. Türkiye’de ise satışının pek mümkün olacağını sanmıyorum. Çünkü Amerikan ürünlerine gelen son zamlar sonrasında mantıklı fiyatlardan satışı zor olur.