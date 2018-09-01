Bugatti Divo sadece 40 adet üretilecek

Sadece 40 adet üretileceği açıklanan Bugatti Divo, maksimum hızdan ziyade viraj kabiliyetine odaklanıyor

Bugatti bir süre önce teaser görsellerini yayınladığı yeni modeli Divo'yu Monterey Otomobil Haftası'nda gün ışığına çıkardı. Chiron temelli bir otomobil olan Divo, Fransız üretici için keskinlik, çeviklik, yol tutuş ve viraj kabiliyeti üzerine kurulu özel ve deneysel bir çalışma niteliğini taşıyor. Standart Chiron’a kıyasla 35 kg daha hafif olan ve 90 kg daha fazla yere basma kuvveti üreten Divo’nun maksimum yanal ivmesi ise 1.6 G gibi çarpıcı bir değere sahip. Maksimum hızı 380 km/s bandında limitlenen otomobilin İtalya’nın güneyinde yer alan Nardo Pisti’ndeki tur verisinin Chiron’a kıyasla 8 saniye daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Özel bir üretim serisiyle, yalnızca 40 adet üretilecek olan ve vergisiz fiyatı 5 milyon euro olarak bildirilen Divo’ların tamamı, Monterey Otomobil Haftası’nda tükendi bile.

İsmini 1920’li yılların Bugatti yarış pilotu Albert Divo’dan alan Bugatti Divo, efsanevi pilotun Targa Florio’daki başarılarına, viraj kabiliyeti eksenli karakteri ile gönderme yapıyor. İtalya’nın güneyindeki dağ yollarında organize edilen Targa Florio birbirinden zorlu virajları sayesinde hem pilotları hem de otomobilleri zorlayan karakteriyle ünlenmiştir ki, Albert Divo’nun bu yarışı iki kez kazandığını belirtelim.

İlk bakışta modern bir Bugatti otomobili olduğunu net biçimde hissettiren Divo, tamamıyla karbon fiberden imal edilen gövdesindeki agresif vurgularla amacını ortaya koyuyor. Modern Bugatti tasarımının en belirgin ögelerinden biri olan ‘Bugatti Line’ isimli ‘C’ formu Chiron’un gövdesine baştan aşağı uygulanmıştı. Divo’da ise bu hattın kapıların ortasından başlayarak tavana uzandığı ve daha dar bir ‘C’ formu çizdiği görülüyor. Söz konusu değişikliğin sebebi ise otomobilin eşiklerindeki agresif aerodinami vurguları için yer açmak.

Geniş ve sade bir ‘NACA duct’ formuyla hazırlanan tavanın ortasından geçen mavi merkez hattı geçmişin Bugatti yarış otomobillerine gönderme yapıyor. Bu hattın Bugatti Type 57S Atlantic gibi otomobillerde kaynak çizgisiyle birlikte ortaya çıktığını hatırlatalım. Çıplak karbon fiber dokusunun reçinesine katılan mavi ton ise otomobilin mavi vurgularıyla uyum sağlıyor ki, Bugatti müşterilerinin reçineye karıştırılacak boyayı kişiselleştirme seçeneği mevcut.

Arka kısımda Chiron’u anımsatan geniş ve açık bir tasarım dili ön plana çıkıyor. Bu yaklaşımın temel sebebi motordan yükselen ciddi sıcaklığın kolay tahliyesini sağlamak. Arka taraftaki tasarımı Bugatti Chiron’dan ayıran en önemli detay ise tek parça alüminyumdan üç boyutlu işlenen, gövdenin iki ucunu birleştiren ve arka aydınlatma grubunu içeren ‘light bar’. Arka kanadı Chiron’dan daha belirgin, daha agresif ve daha geniş olan Divo bu sayede 90 kg daha fazla yere basma kuvveti üretiyor. Otomobilin ağırlığı ise 1995 kg olarak veriliyor.

Divo'nun büyük oranda Chiron’u anımsatan iç mekanda siyah renkli alkantara döşemeler açık mavi vurgularla bir araya getirilmiş. Renk kullanımının kabinin her iki tarafında asimetrik olmasının haricinde, mat karbon fiber alanlar ve alüminyum kumandalar lüks algısını güçlendiriyor.

Divo'nun gövdenin altında ise Chiron’da da kullanılan 7993 cc’lik dört turbolu W16 güç ünitesi yer alıyor. Ricardo imzalı dişli kutusu ise motorun enerjisini dört tekerleğe birden aktarıyor. 6700 d/d’de 1500 bg güç, 2000-6000 d/d arasında 1600 Nm tork üreten W16 motoru, Divo'yu 2.4 saniyelik 0'dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve maksimum 380 km/s’ye çıkabilmesini sağlıyor. Chiron’da yer alan ve otomobilin 400 km/s bandını aşmasını sağlayan ‘Top Speed’ modunun Divo’da kullanılmama sebebi, bu otomobilde viraj performansına odaklanılmış olması.