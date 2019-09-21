Bugatti Chiron'un yeni versiyonu 490 km/s'yi aştı

Bugatti Chiron'un yeni versiyonu 490 km/s'nin üzerine çıkmayı başardı. Şimdi tüm gözler Koenigsegg'in üzerinde

Bugatti, Chiron modelinin yeni bir özel versiyonunu tanıttı. Chiron Super Sport 300+ adını taşıyan otomobil, saatte 304.773 mile yani 490.5 km/s'ye ulaşarak 300 mil sınırını aşmayı başardı. Sadece 30 adet üretileceği açıklanan Chiron Super Sport 300+ standart Chiron'dan 100 bg daha güçlü. Bugatti'nin dört turbolu W16 motoru rekortmen Chiron'da 1600 beygir gücü üretiyor.

Yüksek hız için aerodinamik özellikleri optimize edilen Chiron Super Sport 300+'ın ön köşelerinde yeni hava perdelerine yer verilmiş. Bu yenilik önde oluşan aşırı basıncı yönlendirme görevi üstleniyor. Ayrıca ön tekerleklerin gerisindeki hava çıkışları da tekerlek yuvalarında biriken basıncı tahliye ediyor. Bugatti'nin arka bölümündeki uzun kuyruk tasarımı hava akımını iyileştirirken, yeni egzoz tasarımı ise difüzörün daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Bugatti, 490 km/s'nin üzerine çıkarak yolların en hızlısı olmayı başardı. Şimdi tüm gözler Koenigsegg'in üzerinde. Bakalım İsveçli üreticinin Bugatti'ye cevabı nasıl olacak?