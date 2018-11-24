Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi

Lamborghini, motor sporları bölümünün tarihindeki ilk tek üretim otomobil olan SC18’i tanıttı

Lamborghini müşterileri ve Centro Stile Lamborghini arasında oluşturulan sinerjinin ürünü olarak tasarlanan SC18, yolda kullanım için gerekli onayları almış olsa da, daha çok pistte kullanılmak üzere geliştirilmiş bir otomobil. Lamborghini Squadra Corse markası altında sadece 1 adet olarak hazırlanan bu özel Lambo, en ileri aerodinamik özelliklere sahip. Huracan GT3 EVO tarzında hava girişlerine sahip olan SC18'in özel tamponları, kanatçıkları ve hava delikleri Huracan Super Trofeo EVO’dan esinlenilerek hazırlanmış. Üç mekanik ayarı olan geniş bir karbon fiber kanat ile tamamlanan aerodinamik paketin her türlü pistte optimum bastırma kuvvetini oluşturabildiği açıklanıyor

Otomobilin 6498 cc'lik atmosferik V12 motoru 8500 d/d'de 770 bg güç, ve 6750 d/d'de720 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Ultra hafif malzemeler ve yeni karbon fiber gövde sayesinde düşük bir ağırlığa sahip olduğu açıklanan SC18'in yerden yüksekliği ise sadece 109 mm seviyesinde.

SC18’in benzersizliği, karbon fiber gövdenin Grigio Daytona rengi (gri) ile vurgulanırken gözle görülen ayrıntılar ve kırmızı film baskıları sporcu kimliğini güçlendiriyor. İç kısımda Nero Ade rengi (siyah) Alkantara kaplama ve Rosso Alala rengi (kırmızı) çapraz dikişlerin yanı sıra karbon fiber çanak koltuklar yer alıyor. Önde 20”, arkada ise 21” ebadında tek bijonlu jantlara sahip olan otomobil, Pirelli'nin özel olarak geliştirdiği P Zero Corsa lastiklerin üzerinde duruyor. SC18'de pistteki performansı her yönüyle ölçmeyi amaçlayan uzaktan ölçüm sistemi de bulunuyor.