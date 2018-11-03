Bu model sadece 24 adet üretildi

715 beygir güç üreten ve 339 km/s son hıza ulaşan 2019 Aston Martin DBS 59 modelinden sadece 24 adet üretildi

Yeni Aston Martin DBS 59 modelinden sadece 24 adet üretildi. 715 beygir güç üreten ve 339 km/s son hıza ulaşan bu aracın neden özel olduğunu sizlere en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Aston Martin, bu özel spor aracı ile aslında DBR1 modelinin 1959 yılındaki 24 Saat Le Mans yarışlarını kazanmasını kutluyor. DBR1, 1956 ile 1959 yılları arasında sadece 5 adet üretilmiş efsane bir araç. Kendisi sadece şampiyon değil aynı zamanda geçen sene ki satış fiyatıyla rekortmen özelliğe sahip. Şöyle ki 2017 yılında Monterey’de müzayede’ye çıktı ve açık artırma da 22.5 milyon dolara satıldı. Bu değeri ile en pahalı İngiliz aracı olma unvanına sahip oldu.

2019 Aston Martin DBS 59 modelinin detaylarına geldiğimizde ise bu araç rengiyle, yaşam alanıyla ve diğer birçok detayı ile diğer Aston’lardan tamamen farklı araç. Aston Martin DBS 59 modelinin kaporta rengi tamamen özel olarak hazırlanmış ve o yıllar da yarışan DBR1 yarış aracının birebir rengini temsil ediyor. İnce detaylarda karbon fiber ön tampon eki, yan ayna kapakları, bagaj üstü spoyler gibi ögeler dikkat çekerken daha da ince detaylara da girilmiş. Mesela Roy Salvadori tarafından 1959 yılında 24 saat Le Mans yarışlarında 5 kapı numarası ile kullanılan Aston Martin DBR1/300 modelinin yeni Aston Martin DBS 59 üzerinde de izi var. Dikkat ederseniz ön çamurluk kısmında kapı numarası bu araca işlenmiş.

DBR1 modelinin koltuk yapısından esinlenilerek koltuklar üretilmiş. Çift renk yapısındaki bu özel deri koltuklara “59” logosu da işlenmiş. Dıştaki yeşil rengi hem kapı içlerinde trim olarak hemde kokpit kısmında özenle vurgulanmış. Aston Martin ailesinin en özel modellerinden birisi olarak lanse edilen bu araç standart DB modellerinden daha özel olduğunu yaşam alanındaki özenden de anlayabiliyoruz.