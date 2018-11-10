BMW’nin en özel modeli: BMW 8 Serisi Cabrio

Yeni BMW 8 Serisi Cabrio için temel olarak 8 farklı kaporta rengi, 7 farklı döşeme seçeneği, 4 farklı trim paketi sunulurken, 600 metreye kadar aydınlatan led farlar, 18, 19 ve 20 inçlik jantlar ve standart olarak 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi bulunuyor

BMW’nin en özel modellerinden birisi olarak yeniden doğan 8 Serisi için şimdi de soft top tentesi ile yeni BMW 8 Serisi Cabrio gün yüzüne çıktı. İki farklı motor seçeneğiyle tanıtılan ve Almanya için fiyatlanan bu lüks cabrio aracı gelin birlikte tanıyalım…

Yeni BMW 8 Serisi Cabrio için temel olarak 8 farklı kaporta rengi, 7 farklı döşeme seçeneği, 4 farklı trim paketi sunulurken 600 metreye kadar aydınlatan led farlar, 18, 19 ve 20 inçlik jantlar ve standart olarak 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi bulunuyor. Ayrıca 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve BMW Operating System 7.0 işletim sistemine sahip olan 12.3 inçlik multimedya ekranı da yer alıyor. Opsiyon kısmında ise yine 12 hoparlörlü 1375 watt rms güce sahip Bowers & Wilkins ses sistemi alınabiliyor.

Ayrıca uzun far asistanı, park asistanı, sürücü yorgunluk takip sistemi, 360 çevresel görüş asistanı, gece görüş sistemi, Adaptif M süspansiyonlar, M sportif diferansiyel sistemi, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar gibi donanımlar da yeni nesil BMW 8 serisi coupe modelinde sunuluyor.

Bu araç, cabrio otomobil olduğu için BMW’de “Open-Air” olarak adlandırılan özellikle sunuluyor. Bu sayede soğuk günlerde bile baş ve omuz kısmının ısınması sağlanıyor. Hazır yeri gelmişken tente’nin açılma verisini de donanım kısmında paylaşayım. Soft Top tenteye sahip olan yeni 8 serisi cabrio’nun tavanı 50 kilometre hıza kadar 15 saniyede açılıp kapanabiliyor.

Yeni BMW 8 Serisi Cabrio Teknik Özellikleri

Boyutsal olarak baktığımızda BMW 8 Serisi Cabrio; 4843 mm uzunluğa, 2822 mm aks mesafesine, 1902 mm genişliği ve 1339 mm yüksekliğe sahip olup tentesi kapalıyken 350 litre bagaj alanı sunuyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda ise ilk etapta biri dizel diğeri de benzinli motor olmak üzere iki farklı ünite bulunuyor.

840d xDrive dizel versiyonunun kaputu altında 3.0 litre düz altı silindirli motor bulunuyor ve 320 ps 315 beygir 680 nm tork güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye süren aracın ortalama yakıt tüketimi ise 5.9 litre olarak açıklandı.

M850i xDrive benzinli ve güçlü versiyonun da ise 4.4 litre V8 motor bulunuyor ve 530 ps 523 beygir 750 nm torkgüç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye olan aracın ortalama yakıt tüketimi ise 9.9 litre. Daha fazla performans verileri paylaşılmadığı içim detaylara giremiyorum. Fakat ek güncellemeler yapıldığı zaman yeni verilere de yer vereceğiz.