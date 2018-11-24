banner107
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
27 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
223 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
148 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
25 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
43 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
21 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
240 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
68 0
banner82

BMW’nin en hızlısı: M340i

banner27

BMW M340i, yeni nesil M3 gelene kadar serinin en hızlı modeli unvanına sahip olacak

banner210
BMW’nin en hızlısı: M340i
banner215

BMW, bagaj kapağında M3 yazmayan 3-serisi modellerinin en hızlısını tanıttı. 374 bg güç ve 500 Nm tork verileri sunan sıralı 6-silindirli 3-litrelik turbo benzinli motora sahip olan M340i xDrive standart olarak 8-ileri steptronic şanzıman, M Sport diferansiyel, M Sport süspansiyonlar, M Sport frenler, 18 inçlik hafif alaşım M jantlar ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Otomobilde adaptif M süspansiyonlar, ayarlanabilen amortisörler ve iki farklı tasarıma sahip olan 19 inçlik jantlar ise opsiyonel olarak sunulmakta.

BMW M340i xDrive 0'dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Bu süre önceki nesil 3-serisi Sedan'ın en güçlü versiyonundan yaklaşık yarım saniye daha kısa. SPORT ve SPORT+ modlarında sportif bir egzoz sesi sunduğu açıklanan M340i xDrive'ın çift çıkışlı M Sport egzoz sisteminde iki adet benzin partikül filtresi bulunuyor. Euro 6d-TEMP emisyon normlarını karşılayabilen M340i xDrive'ın ortalama yakıt tüketimi 7.5 lt/100 km olarak veriliyor

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.