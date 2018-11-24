BMW’nin en hızlısı: M340i

BMW M340i, yeni nesil M3 gelene kadar serinin en hızlı modeli unvanına sahip olacak

BMW, bagaj kapağında M3 yazmayan 3-serisi modellerinin en hızlısını tanıttı. 374 bg güç ve 500 Nm tork verileri sunan sıralı 6-silindirli 3-litrelik turbo benzinli motora sahip olan M340i xDrive standart olarak 8-ileri steptronic şanzıman, M Sport diferansiyel, M Sport süspansiyonlar, M Sport frenler, 18 inçlik hafif alaşım M jantlar ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Otomobilde adaptif M süspansiyonlar, ayarlanabilen amortisörler ve iki farklı tasarıma sahip olan 19 inçlik jantlar ise opsiyonel olarak sunulmakta.

BMW M340i xDrive 0'dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Bu süre önceki nesil 3-serisi Sedan'ın en güçlü versiyonundan yaklaşık yarım saniye daha kısa. SPORT ve SPORT+ modlarında sportif bir egzoz sesi sunduğu açıklanan M340i xDrive'ın çift çıkışlı M Sport egzoz sisteminde iki adet benzin partikül filtresi bulunuyor. Euro 6d-TEMP emisyon normlarını karşılayabilen M340i xDrive'ın ortalama yakıt tüketimi 7.5 lt/100 km olarak veriliyor