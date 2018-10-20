BMW'nin en büyük SUV modeli hazır

Mercedes-Benz GLS'ye rakip olan BMW X7'nin üretim versiyonu gün ışığına çıktı

BMW, SUV gamını X7 ile genişletiyor. Mercedes-Benz'in GLS modeline rakip olan X7, 5150 mm'lik bir uzunluğa, 2 metrelik genişliğ ve 3105 mm'lik dingil mesafesine sahip. Jant boyutları 20 ile 22 inç arasında değişen dev SUV, arkasında aktif flapler bulunan devasa böbrek ızgaraların da etkisiyle heybetli bir görünüm sunuyor.

Üçüncü koltuk sırasıyla 7 kişilik bir kabine sahip olan, ancak ikinci sırada iki adet tekli koltuk tercih edildiğinde 6 kişilik bir SUV'ye dönüşen X7'de markanın konfor ve lükse yönelik tüm donanımlarına yer verilmiş. Elektrik ayarlı ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı bardaklıklar, çok özel bir ambiyans aydınlatması sunan panoramik cam tavan, çift renk tercih edilebilen yüksek kaliteli deri döşemeler ve Bowers & Wilkins Diamond Surround ses sistemi gibi donanımlar X7'yi sınıfının en lüks modellerinden biri haline getiriyor. Sürücü odaklı bir ön konsolda sahip olan X7'nin kabinindeki çizgiler de markanın yeni iç tasarım dilini yansıtıyor.

X7'nin motor gamı ise boyutlarına uygun ünitelerden oluşuyor. En güçlü versiyon olan ve Avrupa pazarında sunulmayacağı açıklanan xDrive50i versiyonunda yeni geliştirilen turbo V8 motor görev yaparken, xDrive40i'de ise sıralı 6-silindirli ünite görev yapıyor. X7'nin dizel gamı ise xDrive30d ve M50d'den oluşuyor. Tüm motorlar yumuşak ve seri vites geçişleri sunduğu açıklanan 8-ileri Steptronic şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte sunulurken, Laserlight farlar, standart havalı süspansiyonlar, elektronik kontrollü diferansiyel kilidi, xOffroad modları ve aktif viraj çubukları da otomobildeki teknolojiler arasında yer alıyor.

X7 ayrıca BMW'nin en güncel sürücü destek sistemlerine de sahip.