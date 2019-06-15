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BMW M8'ler tanıtıldı

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BMW'nin yeni 8-Serisi üzerine geliştirdiği M8 modeli, iki farklı gövde tipiyle gün ışığına çıktı

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BMW M8'ler tanıtıldı
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BMW'nin M otomobilleri arasına amiral gemisi olarak eklenen M8, markanın yeni GT otomobili 8-Serisi üzerine geliştirildi. Coupe ve Cabriolet gövde tipleriyle tanıtılan M8'in ayrıca bir de daha yüksek performans ve sportiflik sunan Competition versiyonu bulunuyor.

4867 mm uzunluğunda iri bir gövdeye sahip olan M8'de M TwinPower Turbo teknolojisine sahip olan V8 motor görev yapıyor. Turboları V yerleşimli silindirlerin ortasına konumlandırılan bu ünite, iki farklı güç seçeneği sunmakta. Standart versiyonunda 600 bg güç ve 1800-5600 d/d aralığında 750 Nm tork üreten 4.4 litrelik ünite, M8'in Competition versiyonunda ise 625 bg'lik güç değeri sunuyor. 8-ileri M Steptronic şanzımanla kombine edilen bu motor, gücünü zemine yeni nesil M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ve Aktif M diferansiyel üzerinden aktarılıyor. M8'in dört tekerlekten çekiş sisteminde iki çeker modu da bulunmakta.

Diğer tüm M otomobilleri gibi sportiflik ve performansa yönelik teknolojiler barındıran BMW M8'in egzoz sesini, tepkilerini, vites geçişlerini hatta fren pedalı hissiyatını bile değiştirmek mümkün. Yeni M otomobilinin performans verileri de heyecan verici. Standart haliyle 0'dan 100 km/s hıza 3.3 saniyede ulaşan M8 Coupe'nin Competition versiyonu ise 3.4 saniyelik 0-100 performansına imza atıyor. Otomobilin Cabriolet gövde tipinin 0-100 km/s süreleri ise her iki versiyon için de 0.1 saniye daha fazla. Tüm M8 versiyonlarının maksimum hızı 250 km/s'de sınırlandırılırken, M Sürücü Paketi ile maksimum hız 305 km/s kadar çıkıyor.

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