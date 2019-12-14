BMW M2’ye daha güçlü versiyon

BMW M2'nin CS logolu hardcore versiyonu, daha fazla güce ve daha agresif bir karaktere sahip

BMW'nin kompakt performans otomobili M2 gelişmeye devam ediyor. M2'nin üçüncü versiyonu olan M2 CS, daha fazla güç, karbon detaylar ve geliştirilmiş süspansiyonlar sayesinde M2 Comptetition'dan daha fazlasını vaat ediyor. Competition'dan 40 bg daha güçlü olan M2 CS, 450 bg üretiyor. Otomobilin 550 Nm'lik maksimum torku Competition ile aynı olsa da tork bandı genişletilmiş.

M2 CS, 4.0 saniyelik 0-100 zamanı ile aynı M DCT şanzımana sahip olan M2 Competition’dan 0.2 saniye daha hızlı. M Drivers Package’ın standart olarak sunulduğu otomobil böylece 280km/s hıza ulaşabiliyor. M2 CS'in manuel şanızmanla da sunuluyor olması ise ayaklarının altında üç pedal olmasını seven sürüş delilerinin hoşuna gidecek bir detay. Manuel versiyonda ‘Engagement speed control’ isimli yazılım sayesinde vites küçültürken otomatik devir eşitleme fonksiyonu da bulunuyor.

M2 CS, standart M2'den farklı olarak Comfort, Sport ve Sport+ modlarını sunan Adaptive M süspansiyonlar ile geliyor. Competition’da olduğu gibi CS’te de lastik takozların birçoğu iptal edilerek daha fazla tepki ve çeviklik amaçlanmış. Otomobilin V formlu kollara sahip forged jantları parça başına önde 9 kg, arkada ise 10 kg ağırlığında. Ayrıca dileyen müşterilerin, jantları mat altın sarısı renkle sipariş edebilecekleri söyleniyor.

M departmanı otomobilde kullanılan çoklu kavramalı aktif M diferansiyeli de rafine etmiş. Sürüş koşullarına göre sıfır ile tam kilit arasında değişkenlik gösterebilen parçanın keskinleştirildiği ve artık yük altında ve yön değişimlerinde çok daha fazla denge sağladığı ifade ediliyor. M2 CS'in frenlerinde de gelişme söz konusu: Standart olarak sunulan M frenler, önde 400 mm disk ve altı piston, arkada ise 380 mm disk ve dört piston barındırıyor. CS versiyonuyla birlikte M2 için ilk kez karbon seramik frenler de opsiyonel olarak sunuluyor.

M geleneğine uygun olarak, performansı arttırılan otomobilin dış tasarımında da bir dizi değişiklikler söz konusu. CS’in hafiflemesi ve Competition’dan ayrılması kaygısıyla tasarlanan karbon kaputun ortasındaki hava girişleri motorun soğumasına yardımcı oluyor. Ayrıca M2 ilk kez karbon tavanla geliyor. Karbon tavan hem ağırlık merkezini alçaltıyor hem de gövde direncini artırıyor. Ön splitter, arkadaki Gurney spoyleri ve ayna kapakları da karbon fiberden imal edilmiş. Geleneksel dörtlü egzoz çıkışlarına işlenen M logosu da küçük ve ilginç bir detay. CS’in diğer M2 modellerinden ayrılması için otomobil Hockenheim Silver, Black Sapphire ve Alpine White geleneksel üçlüsünün haricinde Misano Blue gövde rengiyle de sipariş edilebiliyor.

M2 CS'in kabini de çok özel. Standart versiyondan %50 daha hafif olan karbon fiber merkezi konsol, karbon trim panelleri ve hafifletilmiş M ön koltuklar kabindeki en dikkat çekici detaylar arasında. Saat 12 noktasındaki kırmızı bandıyla alkantara kaplı direksiyon simidi, gösterge panelindeki CS logosu, konsol kaplaması ve kapı eşiklerindeki kaplamalar CS’i kardeşlerinden ayırt etmenizi sağlıyor.