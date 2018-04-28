BMW M2'ye Competition dopingi

BMW, güncel M2'nin yerini almaya hazırlanan M2 Competition'ı tanıttı. Bu yeni haliyle birlikte M2 sonunda gerçek bir M motoruna kavuşmuş oluyor. Standart M2’de kullanılan motor, eski M135i’deki 3.0 litrelik tek turbolu 6-silindirli makinenin elden geçirilmiş bir versiyonuydu. M2 Competition'da ise M3 ve M4 ikilisini yürüten S55 motor mevcut. 2979cc’lik hacmi N55 ile aynı olsa da, yeni motor saf M otomobillerinin turbo besleme, soğutma ve yağlama sistemlerinden faydalanıyor. Güç değeri 370 bg’den 410 bg’ye ulaşırken, tork değeri ise 500 Nm’den 550 Nm’ye çıkmış durumda.

Standart olarak manuel şanzımanla sunulacak olan otomobilde 7-ileri çift kavramalı şanzıman ise opsiyon listesine eklenmiş. Bu seçenekte 4.4 saniyelik standart 0-100 zamanı 0.2 saniye kısalıyor. M2'de motor gücü arka tekerleklere Aktif M Diferansiyel vasıtasıyla iletilmekte. Bu sistem değişken ve sınırlı kaydırmalı bir diferansiyel içeriyor.

M2 Competition'ın görünmeyen yerlerinde M3 ve M4 etkileri oldukça fazla. Her şeyden önce üç otomobilde de aynı ön ve arka aksların kullandığını belirtmek gerek. Kaputun altında karbon fiberden imal edilen ve sadece 1.5 kg çeken devasa bir kule gergis bulunuyor. Arka kısımda ise süspansiyon sistemi için ‘ball joint’ tekniğiyle çalışan M mühendisleri bu yolla sıkılığı ve keskinliği arttırmış. Otomobilin amortisör ve yay sertlikleri ise değişmemiş. Competition'ın lastik ölçüleri de standart M2 ile aynı. Yani önde 19 inç, arkada 20 inçlik jantlar yer alıyor. Lastik ölçüleri ise önde 245/35 R19, arkada 265/35 R19 olmak üzere biraz şişirilmiş. M2 Competition için yeni bir jant tasarımı yapılmış, fakat dileyen müşteriler standart M2’de kullanılan beş kollu tasarımı da tercih edebilecek. Standart frenleri önde ve arkada sırasıyla 380 mm ve 370 mm ölçüleriyle gelen otomobilin önünde dört piston, arkasında ise iki piston kullanılıyor. Opsiyonel olarak sunulan pist odaklı fren sistemi; önde 400 mm’lik devasa disklere ve altı pistonlu kaliperlere, arkada ise 380 mm’lik disklere ve dört pistonlu kaliperlere sahip. Karbon seramik frenler ise bu otomobilde sunulmuyor.

M2 Competition'ın tasarımı oldukça agresif. Ön tampon ve parlak siyah böbrek ızgarası tasarımında, soğutma kaygısıyla yapılmış bir dizi farklılık bulunuyor. Gövdedeki bir diğer farklılık ise ‘gerçek M aynaları. Hockenheim Silver isimli renk ve 1M’i anımsatan yeni bir turuncu tonu da Competition için hazırlanmış iki yeni rengi temsil ediyor.

M2 Competition’ın kabininde çarpıcı bir ortam bulunmuyor. Öte yandan iç mekandaki bazı küçük detaylar keyif verici. Örneğin direksiyon M3 ve M4 ikilisinin direksiyonu ile aynı. Sol direksiyon kolonundaki M1 ve M2 tuşları ise, diğer M modellerinde olduğu gibi, sürücünün kişisel ayarlarını muhafaza etmeye yarıyor. Dahası, bu ayarlar standart M2’nin aksine, gerçek M otomobillerinde olduğu gibi yapılıyor. Yani direksiyon ve gaz pedalı tepkilerini konsoldan ayarlıyorsunuz. Sırt kısmında aydınlatmalı M2 logosu barındıran spor koltuklar opsiyonel olarak sunuluyor.