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BMW iNext elektrikli SUV geliyor

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Elektrikli SUV modelleri arasına bir yenisi daha ekleniyor. Bavyeralı üretici BMW iNext adlı modeliyle elektrikli SUV dünyasına dahil olacak. Mercedes EQC modeline rakip olarak gelecek bu araç kamuflajlı şekilde casus kameralara yakalandı.

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BMW iNext elektrikli SUV geliyor
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Otomotiv sektörü son yıllarda elektrikli motorlu araçlara doğru evrilmeye başladı. SUV modellerinin de popülerliğini bilmeyen yoktur. Artık otomobil dünyasındaki yeni trend Elektrikli SUV oldu. Bu yarışa Audi markası e-Tron ile Mercedes ise EQC modeliyle dahil oldu. BMW ise iNext adlı aracıyla bu rakiplerinin karşısına çıkacak. Tabi bunlar arasında birde Tesla Model X var. Bu sınıfta BMW iNext modelinin dahil olmasıyla işler oldukça kızışacak.

Yeni BMW iNext için henüz net bilgiler yoktur. Fakat BMW 3 serisinin elektrikli versiyonu olarak gelecek BMW İ4 ile BMW iNext’in birçok noktada ortak parçalarının olacağı söyleniyor. Tahmini veriler arasında aracın 600 kilometre menzil sunması ve 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlaması bekleniyor. 

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