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BMW i4, 2021'de seri üretime geçecek

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BMW, Tesla Model 3'e rakip olacak elektrikli modelinin ön hazırlığını Concept i4 ile yapıyor

BMW i4, 2021'de seri üretime geçecek

"BMW i" gamı 2021 yılında yollara çıkması planlanan Gran Coupe tasarımlı i4 ile genişleyecek. Concept i4'ün seri üretim versiyonunun Tesla Model 3'e rakip olması bekleniyor. Konsept versiyon, gövdesinin büyük bir bölümünü geçtiğimiz Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 4-Serisi Gran Coupe konseptinden alıyor. Çok tartışılan dikey konumlu büyük böbrek ızgaralar da 4-Serisi konseptinden tanıdık geliyor. Ancak elektrikli i4 konseptinde BMW i modellerine has mavi detaylar bulunuyor.

BMW i4 konseptinin tasarıma seri üretime yakın bir forma sahip olsa da, kabin daha fütüristik bir tasarım sunuyor. Kavisli bir yapıya sahip olan büyük ekran konsepti seri üretime geçer mi bilemiyoruz, ancak kabinde kullanılan malzemelerin ve renk tercihinin konsept otomobilde kalma ihtimali çok yüksek. 

BMW i4 konseptinin kaputunun altında 530 beygir gücünde elektrikli bir motora yer verilmiş. 500 kg ağırlığında 80 kWh'lik büyük bir batarya paketine yer verilen otomobil, ağırlığına rağmen 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor ve 200 km/s'lik maksimum hıza ulaşabiliyor. Büyük batarya paketi ve beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde WLTP test ölçümlerine göre 600 km'lik menzil sunacağı açıklanan i4'ün tek şarjla Tesla Model 3'ten daha fazla yol kat edebileceği belirtiliyor.  

Yeni BMW i4'ün seri üretimi 2021'de BMW Group'un Münih'teki ana tesisinde başlayacak. Bu da, içten yanmalı motora sahip araçların, plug-in hibritlerin ve tamamen elektrikli bir otomobilin aynı montaj hattında üretileceği anlamına geliyor.

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