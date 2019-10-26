BMW'den CLA'ya rakip geldi

BMW'nin 2-Serisi Gran Coupe modeli Mercedes-Benz CLA'ya rakip oluyor

BMW'nin Mercedes-Benz'in başarılı modeli CLA'nın karşısına çıkaracağı rakip uzun zamandır merak konusuydu. Bavyeralı marka geçtiğimiz günlerde tanıttığı 2-Serisi Gran Coupe ile bu bekleyişe son verdi ve dört kapılı coupe formuna sahip bu otomobille rekabette yeni bir sayfa açtı.

BMW’nin 7 yıl önce başlattığı Gran Coupe akımının son temsilcisi olan BMW 2 Serisi Gran Coupe, alçak tavan çizgisine rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmak niyetinde. Önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak olan BMW 2 Serisi Gran Coupe, ülkemize 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleriyle ithal edilecek olsa da, aslında bir M235i xDrive versiyonu da bulunuyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin öne çıkan özellikler arasında, dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Markanın bir simgesi haline gelen far tasarımı ve geniş böbrekleri ile bir BMW olduğunu hissettiren 2 Serisi Gran Coupe, arka bölümdeki krom çıtanın ortasına konumlandırılan BMW logosuyla da dikkat çekiyor.

4526 milimetre uzunluğundaki 2 Serisi Gran Coupe’nin genişliği 1800 milimetre yüksekliği ise 1420 milimetre olarak açıklanıyor. Sportif tasarımına rağmen 2670 milimetrelik dingil mesafesi sayesinde iç mekânda da oldukça geniş bir kullanım alanı sunduğu iddia edilen otomobil ayrıca 430 litrelik bir bagaja da sahip.

BMW’nin önden çekişli platformu üzerinde geliştirilen 2 Serisi Gran Coupe, sahip olduğu teknolojik yeniliklerin çoğunu Yeni 1 Serisi’nden alıyor. Ülkemize ithal edilecek versiyonlarda biri benzinli diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneği görev alacak. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 116 bg güç ve 270 Nm tork üreten BMW 216d Gran Coupe oluşturuyor. BMW 218i Gran Coupe’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 140 bg güç ve 220 Nm tork değerleri sunuyor. Ortslsms tüketim değeri 5.2 litreye kadar inen bu versiyon 0’dan 100 km/s hıza 8.7 saniyede ulaşıyor. Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 7-ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunuluyor. 2 Serisi Gran Coupe’nin zirvesini ise M235i xDrive temsil ediyor. BMW M235i xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi, mekanik Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi, M Sport direksiyon kutusu ve M Sport frenleri ile serinin en güçlü versiyonunu oluşturuyor. 8-ileri Steptronic şanzımanın görev yaptığı bu versiyonda en hızlı kalkışın yapılmasına yardımcı olan Launch Control modu da bulunuyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin yüksek çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri ve sportif direksiyonu ile iç mekanda sunduğu premium hissini en üst seviyeye çıkarıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekânda, arkadan aydınlatmalı trim şeritleri de altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekândaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen BMW 2 Serisi Gran Coupe zengin güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil, 70 ila 210 km/s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.