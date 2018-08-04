BMW 8 geri döndü

BMW'nin yeni büyük coupesi olan 8 serisi, tasarımıyla olduğu kadar iç mekan teknolojileri ve sürüş özellikleriyle de oldukça iddialı geliyor

BMW, uzun süren beklemenin ardından yeni 8 Serisi’ni resmi olarak duyurdu. Aykırı tasarımıyla coupe kavramına yeni bir boyut getiren BMW 8 Serisi ile ilgili detaylar haberimizde!

Fazlasıyla teknolojik ve sportif: İşte yeni BMW 8 Serisi!

Tasarımsal olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan konsept modele oldukça benzeyen otomobil, ilk bakışta düşük burun yapısı ile dikkat çekiyor. Oldukça geniş tutulan ön bölümde geniş böbrek havalandırması, LED farlar ile tamponun çizgileri aynı eksende tutulmuş. Ayrıca yandaki geniş fren kanalları ve arkaya doğru uzanan kayık şeklindeki tavan çizgisi de bu havayı perçinliyor. Son olarak arka bölümde ince LED stoplar ile agresif tampon yapısının dikkat çektiğini belirtelim.

Lüksün ön plana çıktığı iç mekanda ise Vernasca deri döşemeler ve paslanmaz çelik detaylar ön plana çıkıyor. 10.3 inçlik dijital gösterge panelinin yanı sıra 12.3 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi ve Harman Kardon surround ses sistemi standart olarak geliyor. Ayrıca Bowers&Wilkins surround ses sistemi, 600 metre menzilli lazer farlar ve elmas detaylı anahtar gibi pek çok opsiyon kullanıcıları bekliyor. Sürüş dinamikleri tarafında ise aktif kayma stabilizasyonu, arka diferansiyel kilidi ve 4 tekerden manevra kontrolünü bir arada toplayan adaptif M süspansiyon paketi standart olarak sunuluyor.

BMW 8 Serisi’nin kaputunun altında ise sunulan versiyona göre iki farklı motor seçeneği yer alıyor. Başlangıç modeli olan 840d xDrive, 3.0 litrelik 6 silindirli dizel bir motora sahip. 320 beygir güç ve 680 Nm tork üreten bu motorun 0-100 performansı ise 4.9 saniye olarak görünüyor. Daha fazla performans arayanlar için ise M850i xDrive modeli ön plana çıkıyor. 4.4 litrelik çift turbo benzinli motor, araca 530 beygir güç ve 750 Nm tork sağlıyor. Bu versiyonun 0’dan 100 kilometreye yalnızca 3.7 saniyede ulaştığını belirtelim.

Şaka makinesi isteyenler için 4 ayrı sürüş modu!

Son olarak aracın sürüş modlarına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Araçta bulunan SPORT ve SPORT+ modları tüm gücün elektronik olarak arka tekerlere aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca standart olarak sunulan arka diferansiyel kilidi ve sağ/sol tekerlekler arasında değişken tork aktarımı bu modda kullanılıyor. Daha tutumlu ve konforlu sürüş isteyen kullanıcılar için ise ECO Pro ve COMFORT modları kullanıcılara sunulmuş durumda.

BMW 8 Serisi’nin tüm versiyonları 4 tekerden çekiş ve 8 ileri Steptronic otomatik şanzıman ile gelecek. Ayrıca önümüzdeki dönemde daha ekonomik motor seçenekleri ile Cabrio ve Gran Coupe gövde tiplerinin de yollarda olması bekleniyor.