BMW 4-Serisi konsepti görücüye çıktı

BMW'nin Frankfurt'ta tanıttığı Concept 4, gelecekte yeni 4-Serisi olarak karşımıza çıkacak

BMW, Frankfurt Otomobil Fuarı'nın en ilgi çekici konseptlerinden birini gün ışığına çıkardı. Concept 4 adını taşıyan bu otomobil, markanın gelecekteki modellerinde kullanacağı yeni tasarım dilini yansıtıyor. Concept 4, Bavyeralı markanın son dönemlerde uyguladığı büyük böbrek ızgara tasarımına sahip. 328 ve 3.0 CSi gibi efsanevi BMW klasiklerinden esinlenilerek tasarlanan bu dikey ızgaranın biraz abartılı göründüğünü düşünüyoruz.

BMW Concept 4, aynı zamanda yakın gelecekteki BMW 4-Serisi modellerinin çizgileri hakkında da önemli ipuçları veriyor. Tasarımcıları tarafından “BMW’nin temiz ve net tasarımını estetik duruşla birleştiren yepyeni bir çalışma” olarak tanımlanan BMW Concept 4, kendine özgü böbrek ızgarası, göze çarpan hava girişleri, belirgin şekilde oyulmuş yüzeyleri ve 21 inçlik jantlarıyla sportif bir çekiciliğe sahip.

BMW Concept 4’ün dikkat çekici tasarımında önemli bir paya sahip olan diğer bir unsur ise ikiz far tasarımı. BMW’nin karakteristik böbrekleriyle uyum içerisinde olacak şekilde tasarlanan full LED farların cam kapağı da bulunmuyor. Far tasarımı üç boyutlu heykeller gibi aracın direkt olarak gövdesi ile buluşuyor. BMW Concept 4, BMW’nin tasarımda imza niteliğindeki oranlarının modern temsilcisi. Gergin kaput, uzun dingil mesafesi, akan tavan çizgisi ve kısa çıkıntılar modern, zarif ve dinamik bir coupé modelin ana hatlarını oluşturuyor