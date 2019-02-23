Bentley’nin lüks sedan otomobili “Flying Spur” yenileniyor. Dışta görsel olarak birkaç farklılık yaşayacak olan araç, asıl yenilikleri motor seçeneklerinde, donanım listesinde ve müşteriden gelen negatif kısımların düzeltilmesiyle yaşayacak. Prototip versiyonuyla testlerdeyken görüntülenen 2019 Bentley Flying Spur modelinin detaylarına bakalım.

Bentley Flying Spur, F segmentinde yer alan ve 2005 yılında Volkswagen Grup D1 platformunda yükselen lüks otomobildir. Audi A8, Volkswagen Phaeton ile aynı alt yapıda olan bu araç, Bentley mühendislerinin bir takım özelleştirmesiyle kendine has noktalarına sahipti. 2013 yılında ikinci nesline geçiş yapan Flying Spur sekiz silindirli motora da kavuştu. İlk versiyonunda W12 motor bulunuyordu. İkinci nesliyle iki farklı güç birimine kavuşan araç, 8 ileri ZF şanzımanla satıldı.

Bentley Flying Spur, ikinci nesliyle 6 yıllık serüveninde rakiplerinin gerisine düşmeye başladı. Çünkü yollara çıkan yeni nesil F segmenti otomobiller daha teknolojik olarak müşteriye sunulmaya başlandı. 2019 yeni Bentley Flying Spur modelinin çıkış noktası da bu ooluyor. 2016 yılındaki güncelleme ile V8 ve W12 üniteleri güncellenen aracın şimdi birçok detayı elden geçecek. Yenilikler listesinde Bentayga’nın donanım kısmına ışık tutması bekleniyor. Bu araçta yeni dijital gösterge paneli, yeni büyük jantlar, yeni döşeme seçenekleri, geliştirilmiş sürüş destek sistemleri gibi yeniliklerin sunulacağı ihtimaller arasında bulunuyor.

Tabi bunun yanı sıra motor seçeneklerindeki yenilikler de merak konusu oluyor. Henüz o konuda bilgi yer almıyor. Fakat yeni Continental GT’de yer alan 6.0 litre 635 ps 625 beygir 900 nm tork güç üreten on iki silindirli motor sunulabilir. Bu ünite 2016 yılında Flying Spur için sunulan W12 S’ten 80 nm tork daha fazla güç sunuyor. Yine 8 ileri otomatik şanzımana yer vermesi beklenen Bentley’nin sekiz silindirli olarak Bentayga’da kullanılan 4.0 litre turbo benzinli 550 ps 542 beygir 770 nm tork güç sunan motora da yer verilebilir. Şimdilik bu araç hakkındaki bilgiler tahminden öteye gitmiyor.