Bentley'den 100'üncü yılına özel konsept

Bentley Motors, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü EXP 100 GT konseptiyle kutluyor

Bentley Motors, 100’üncü kuruluş yıl dönümünde lüks mobilitenin geleceğine ışık tutuyor. Bentley EXP 100 GT adındaki konsept otomobil Grand Touring’in geleceğini yeniden şekillendirirken, mobilitenin de ötesine geçiyor. Saf Bentley DNA'sından doğduğu açıklanan EXP 100 GT'nin şirketin akıllı ve ileri görüşlü müşterilerinin arzularına dönük derin anlayışından esinlendiği belirtiliyor.

İçeriden dışarıya doğru tasarlanmış olan ve tümüyle elektrikli bir platformun avantajlarından yararlanan Bentley EXP 100 GT, 2035’in dünyası için Grand Tourer’ı tekrar şekillendiriyor. Bu otomobil, yolcu ve sürücünün kendi sıra dışı yolculuklarının keyfini sürmede eşit statüye sahip olduğu paylaşımlı bir lüks deneyimler dünyası olarak tanımlanmakta. Otomobilin etkileyici dış tasarımlarının oranları, Bentley’in geçmişteki pek çok Grand Tourer’ını anımsatmakla birlikte bu lüks niteliklerini geleceğe taşıyor.

Bentley EXP 100 GT’nin zarif ve kaslı dış mekanı, markanın gelecekteki tasarım yönünü keşfediyor. Şirketin diğer otomobiller ile karıştırılması imkansız DNA’sını barındırıyor ve bu sayede anında algılanabilen bir Bentley olarak gözüküyor. Hafif alüminyum ve karbon fiberden üretilmiş olan Bentley EXP 100 GT, 5.8 metre uzunluğunda ve hemen hemen 2.4 metre genişliğinde bir gövdeye sahip. İki metre genişliğinde olan sürücü ve yolcu kapıları, açıldığında ise 3 metreye ulaşıyor ve otomobil böylece sürücü ve yolculara ihtişamlı bir giriş vadediyor.

Otomobildeki Bentley Kişisel Asistanı, yolcuların ihtiyaçlarını öngörüyor. Örneğin reaktif koltuk yüzeyleri, sürüş sırasında yolcunun oturma konumunu algılıyor ve ihtiyacın algılandığı yere otomatik olarak daha fazla destek sunuyor. Ayrıca Bentley EXP 100 GT’ye göz ve baş hareketlerini ve hatta tansiyonu bile izleyecek biyometrik sensörler monte edilmiş. Yolcularının Bentley EXP 100 GT’deki sıra dışı yolculuk deneyimini geliştiren şey ise yapay zeka tabanlı Bentley Kişisel Asistanı… Bu gelişmiş ve akıllı sistem, bireysel özelliklere sahip Enhance, Cocoon, Capture, Re-Live ve Customise gibi 5 ayrı mod temelinde yolculara son derece yüksek seviyede kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Karbondioksit içermeyen bir geleceğe giden yolda sıra dışı bir adım olan Bentley EXP 100 GT’nin elektrikli motorları, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Azami hızı saatte 300 kilometre olan otomobilin, 4 elektrikli motoru 1500 Nm’ye kadar tork üretirken, 700 km menzil de sunuyor.