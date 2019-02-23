Audi’nin hızlı SUV modeli Audi SQ5 TDI

8 ileri tiptronic şanzımanlı Audi SQ5 TDI performans verilerine baktığımız zaman 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye olarak açıklandı. Elektronik olarak sınırlandırılmış son hız ise 250 km/s

Audi’nin hızlı SUV modelleri arasına şimdi de yeni Audi SQ5 TDI girdi. SQ5 3.0 TFSI’dan daha iddialı verilere sahip bu aracı gelin yakından tanıyalım.

2020 yeni Audi SQ5 TDI kalbinde Euro 6d-temp normlarına uygun 3.0 V6 TDI motora sahip ve 347 ps 342 beygir 700 nm tork güç sunuyor. Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan bu araç turbo gecikmesini önlemek adına elektrikli kompresörle geliyor ve akışı performansın en önemli oyuncularından birisi olarak görev yapıyor. 8 ileri tiptronic şanzımanlı Audi SQ5 TDI performans verilerine baktığımız zaman 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye olarak açıklandı ve elektronik olarak sınırlandırılmış son hız ise 250 km/s. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.6 litre. Bu veriler Audi dünyası için oldukça iddialı değerler. Nedenini küçük karşılaştırma ile açıklayayım.

V12 Q7’DEN DAHA HIZLI

Audi’nin efsaneleşen 6.0 litre V12 TDI motorlu 500 beygirlik Audi Q7 modeli vardı. 1000 nm tork çekiş gücüne sahip bu araç 0-100 km/s hızlanması 5.5 saniye tamamlayıp ortalama 11.3 litre yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Bu değerleri ele alarak ondan daha küçük olan Audi SQ5 TDI ile kıyasladığımızda hem hız hemde yakıt performansını bariz şekilde görebiliyoruz. Teknoloji geliştikçe daha küçük motorlardan daha fazla verimler alınmaya devam ediyor.

YENİ AUDİ SQ5 TDI DONANIMLARI

Led farlara sahip olan Audi SQ5 TDI için 20 inç ve 21 inç jant seçenekleri sunuluyor. Önde 375 mm’lik 6 pistonlu frenlerle daha iyi fren performansı sergilemeyi hedefleyen araç, 550 litre bagaj alanı sunuyor. Diğer özelliklere baktığımızda ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, orta kısımda 8.3 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi, 3D destekli Bang & Olufsen ses sistemi, spor süspansiyonlar, alcantara spor koltuklar ve karbon fiber trimler bulunuyor.

2020 yeni Audi SQ5 TDI, 2019 Yazında Avrupa için fiyatlanacak. 67.750 euro’dan başlayan fiyatla kullanıcıya sunulacak.