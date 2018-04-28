Audi’nin en sportifi: RS5 Sportback

RS5 Sportback, daha önce yollara çıkan S5 Sportback’ten daha sıkı bir sportiflik sunuyor

Audi Sport markasının en güncel üyesi olan RS5 Sportback, daha önce tanıtılan yeni RS5 Coupe’den aşina olduğumuz sportif detayları beş kapılı pratik bir gövde ile bir araya getiriyor. Audi 90 quattro IMSA GTO yarış otomobilinin tasarımından ilham alınarak hazırlanmış birçok detayı ile ön plana çıkan RS5 Sportback’in ilk dikkat çeken bölümü genişletilmiş çamurluklar olarak karşımıza çıkıyor. Standart A5 Sportback ve S5 Sportback modellerine kıyasla, her bir çamurluğu 15 mm genişletilen RS5’te quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak yer alıyor. Otomobilin ‘Sonoma Green’ isimli gövde renginden de bahsetmek gerek. Adını Amerika’daki Sonoma Vadisi’nden alan bu renk, RS5’in yanı sıra başka RS modellerinde de kullanılıyor.

RS5 Sportback’in ön tasarımında tek parça singleframe ızgaranın hakimiyeti görülüyor. Diğer RS modellerinden aşina olduğumuz bal peteği formlu hava girişleri, ön spoylerin üzerine işlenmiş quattro logosu, parlak siyah kapı eşikleri ve ön spoyler ile aynı renkte üretilmiş ayna kapakları ise bu kısmın kayda değer diğer detayları. Arka kısımda ise RS’e özgü difüzör, oval egzoz çıkışları ve parlak siyah spoyler ön plana çıkıyor.

Kabinde RS5 Coupe ile önemli benzerlikler barındıran RS5 Sportback’in bu kısımdaki en önemli özelliği beş kişilik bir yaşam alanı sunması. RS logolu ve bal peteği desenli spor koltuklar, altı düzleştirilmiş ve perfore deri ile kaplanmış RS logolu direksiyon, yine aynı deri ile kaplanmış vites topuzu ve paslanmaz çelikten imal edilmiş vites değiştirme kulakçıkları RS5’i standart A5 modellerinden ayırıyor. İç mekanın kalan detayları ve genel mimarisi ise güncel Audi modellerinin işçilik ve malzeme kalitesi konularındaki avantajlarını muhafaza ediyor.

RS5 Sportback’e, Audi Sport tarafından geliştirilen ve diğer RS modellerinde de kullanılan 2.9 litrelik çift turbolu V6 TFSI motor hayat veriyor. 450 bg güç ve 600 Nm tork üreten söz konusu güç ünitesi, quattro dört tekerlekten çekiş sisteminin ve 8-ileri otomatik şanzımanın da katkısıyla, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.0 saniye bandının altında tamamlaması için yeterli oluyor. Maksimum hızı 250 km/s’de elektronik olarak limitlenen RS5’i opsiyonel olarak sunulan ‘Dynamic plus’ donanımı ile satın aldığınız takdirde ise maksimum hız 280 km/s’ye ulaşıyor. Geçmişin RS modellerinden hatırladığımız V8 motorlar emisyon ve tüketim baskılarından dolayı artık kullanılmasa da, Audi yetkilileri 2.9 litrelik yeni makinenin performans açısından V8’i aratmayacağını ifade ediyor.

Yeni motorun iki adet turbosu V formlu mimarinin tam ortasında yer alıyor. Mercedes-AMG’nin de kullandığı bu teknik sayesinde motorun performansı ve özellikle de gaz tepkileri iyileştirilmiş. Yakıt enjektörleri merkezde yer alan motorun sıkıştırma süresini kısaltan ve açılma süresini uzatan ‘B-Cycle’ yanma döngüsü ise verimlilik için geliştirilmiş özel bir detay.

Daha önce tanıtılan S5 Sportback’e kıyasla yere 7 mm daha yakın olan RS5 Sportback’te çelik yayları ve adaptif amortisörleri içeren Dynamic Ride Control sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemin en dikkat çekici yanı süspansiyonların çapraz bir yağ hattıyla birbirine bağlı olması ve söz konusu hattın merkezinde bir supap yer alması. Bahsettiğimiz süspansiyon teknolojisini daha önce süperspor otomobillerde görmüştük, ancak Audi Sport bu sistemi bir ‘aile coupesi’ne entegre ederek fark yaratıyor. Sistemin BMW M3 ve Mercedes-AMG C63 gibi rakipler karşısında önemli bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı ciddi bir merak konusu. Yeniden tasarlanan beş noktadan bağlantılı ön süspansiyon mimarisi ve yeni direksiyon kutusu ise RS5 Sportback’in tutunma becerilerini keskinleştirmek için düşünülmüş diğer teknolojiler arasında.