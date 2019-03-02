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Audi V10’dan 10. Yıla özel model: Audi R8 V10 Decennium

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Audi, V10 motorunun başarısında 10. yılını kutlamak için “Audi R8 V10 Decennium” modelini üretti. “Decennium” Latince’de on yıl anlamına geliyor. 222 adet üretimle sınırlı olan bu aracı gelin yakından tanıyalım

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Audi V10’dan 10. Yıla özel model: Audi R8 V10 Decennium

Audi ailesinin özel modelleri arasına katılan ve sahip olduğu detaylarla dikkat çeken yeni Audi R8 V10 Decenniumdetaylarına dıştan başlayalım. 20 inçlik bronz renkli jantlar, mat gri kaporta rengi, karbon fiber yan aynalar gibi detaylar öne çıkıyor. Yaşam alanında ise alcantara kumaşın kullanımı göze çarpıyor. Bu alanlar arasında direksiyon simidi, vites topuzu, tavan, koltuklar ve kapı içleri yer alıyor. Öte yandan karbon fiber trimler ve deri kullanımı da göze çarpıyor. İnce detaylarda ise janttaki bronz rengi dikişlerde tercih edilmiş. Direksiyon simidi, kol dayama, kapı içleri ve koltuk kenarlarındaki dikişlerde bu detayı görebiliyoruz.

2019 yeni Audi R8 V10 Decennium motor kısmında geldiğimizde ise 5.2 litrelik V10 motor bulunuyor. 620 ps 610 beygir 580 nm tork güç üreten atmosferik benzinli ünitenin performans verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanması 3.1 saniye olup maksimum hızı ise 331 km/s. Bu değerler yeni R8 Coupe Performance modeliyle birebir aynı olduğunu dipnot olarak geçeyim.

2019 Audi R8 V10 Decennium özelliklerini aktardım. 2019 Baharından satışa sunulacak olan bu araç için Almanya satış fiyatı 222 bin euro olarak açıklandı. Yani standart R8 Coupe Performance modelinden 19 bin euro da daha pahalı olacak. Fakat yazımın başında da belirttiğim üzere sınırlı sayıda üretildiği için sadece 222 adedine sahip olunabilecek.

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