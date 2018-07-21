Audi A1 yenilendi

Audi A1 Sportback’in ikinci nesli selefinden çok daha fazla teknolojik özellik sunuyor

Audi, küçük sınıf modeli A1’in yeni neslini gün ışığına çıkardı. Selefinde 56 mm daha uzun bir gövdeye sahip olan yeni A1 Sportback’in genişliği ise bir önceki modelle aynı. Yere yakın konumlandırılmış geniş tek çerçeveli ızgara ve dışa uzanan hava kanalları, otomobilin ayırt edici ön görünümünün ana hatlarını oluşturuyor. Kaputun ucunun tam altında yer alan üç adet düz açıklık ise markanın 1984’teki ralli ikonu Sport quattro’ya atıfta bulunuyor.

Selefinden çok daha geniş bir iç mekan sunduğu iddia edilen A1 Sportback’in bagaj kapasitesi ise 65 litre artmış durumda. Normal kullanımda 335 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.090 litreye yükseliyor. Bagajın yerden yüksekliğinin 67 santimetre olması da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Baz versiyonunda yüksek çözünürlüklü 10,25 inçlik ekranıyla tamamen dijital bir gösterge paneli bulunan otomobilde, çok fonksiyonlu direksiyon da standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan ve yeni fonksiyonlara sahip olan Audi sanal kokpit ise hareketli navigasyon haritası ve bazı sürücü asistanı sistemlerinin grafikleri gibi pek çok kapsamlı bilgiyi doğrudan sürücünün görüş açısında topluyor. Yeni A1 Sportback’te standart özellik olarak gelen MMI radyo, çok fonksiyonlu direksiyon üzerinde yer alan düğmelerle ve tamamen dijital olan gösterge panelindeki ekranla kontrol edilebiliyor. Audi akıllı telefon arayüzü sayesinde ise A1 Sportback’te bağlantınız asla kesilmiyor. İki adet USB arayüzü sunan sistem, iOS ve Android tabanlı akıllı telefonları Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları üzerinden özel olarak programlanmış bir multimedya arayüzüne entegre ediyor. Bilgi ve eğlence sistemi kapsamında yer alan Dijital Ses Yayını frekans ayarlayıcı, Audi ses sistemi ve Bang & Olufsen Premium Ses Sistemi, müzik ve akustik tutkunlarını mutlu edecek özellikler arasında yer alıyor. Toplamda 560 watt gücündeki 11 hoparlöre sahip olan B&O ses sistemi, üç boyutlu ses sağlamak için ön camı yansıtıcı yüzey olarak kullanıyor.

Audi A1 Sportback’in sunduğu sürücü asistanı sistemleri, kompakt otomobilin takip mesafesini korumasına yardımcı oldukları gibi, şeritte kalmayı ve park etmeyi kolaylaştırıyor. Standart şeritten çıkma uyarısı otomobil saatte 65 km’ye ulaşan hızlarda seyrederken sürücünün otomobili şeritte tutmasına yardımcı oluyor. Yine standart olarak sunulan hız sabitleyici ise, A1Sportback’in seçilen azami hızı aşmasını güvenilir bir şekilde önlüyor. Standart olarak otomobilde bulunan bir diğer özellik ise önde yer alan Audi pre sense sistemi. Radar sensörü, otomobilin yolunun üzerindeki diğer otomobiller, bisikletler ve karşıdan karşıya geçen yayaları, görüş mesafesinin az olduğu sisli havalarda bile algılayıp, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Gerektiğinde otomobili fren yapmaya hazırlayan sistem, acil durumlarda olası bir çarpışmayı önlemek veya çarpışmanın etkisini azaltmak için fren yapabiliyor.

Yeni A1 Sportback park etmeyi kolaylaştıracak birçok sistem de sunuyor. Yeni modelde ilk kez, arka park sistemine ek bir geri görüş kamerası yer alıyor. Önde yer alan ultrasonik sensörler sayesinde sistem otomobilin önündeki nesneleri algılayıp, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Park asistanı sistemi ise A1 Sportback’in direksiyon kontrolünü alarak otomobili paralel olarak park ediyor. Bu sürücü asistanının yeni versiyonu sayesinde A1 Sportback gerektiğinde birden fazla manevra yaparak uzunlamasına boşluklara otomatik olarak park edebiliyor. Sistem ayrıca otomobili paralel olarak park ettiği yerden çıkarabiliyor.